恒大危機｜廣州土地流拍率達52%　民企「躺平」國企成大贏家

內地當局近年加大對房地產市場的調控，推出限購、限融資等措施。據內地傳媒報道，在集中供地的新規下，杭州、天津、重慶等在首輪賣地表現火熱的城市，近期在第二次賣地方面則陷入「冰點」，一線城市似乎亦逃不過這個現象。

流拍率達到52%

據《新浪》，廣州是第二批集中供地當中，率先拍賣的一線城市，截至本月27日下午，廣州二次集中供地計劃出讓的48幅地皮，僅成交23幅，流拍25幅， 流拍率達到52%；與首次集中供地906億元（人民幣‧下同）的吸金量相比，第二批集中供地回落至569.4億元人。

報道指，成功在廣州摘地的房企包括中海、越秀、珠實、粵海、中鐵建、電建等央企、國企，在26日成交的16幅地皮中，央、國企共計斬獲13幅，佔比達到81%。競投過程亦十分平淡，多宗地塊都以底價成交。

本月26日成交的16塊地皮中，央、國企共計斬獲13宗，佔比達到81%。（資料圖片）

流拍比例約兩成八

另外，內地傳媒《時代財經》稱，至9月26日全國22個集中供地試點城市中，已有13個城市完成第二批集中供地的出讓，惟與首批集中供地相比，第二批次出讓冷清多了，10個城市撤牌（中止掛牌）或流拍的地皮數目急速攀升，高達136宗，佔掛牌總數的約兩成八，第一批集中供地中，比例僅約6.8%。

分析：情況「讓人有點吃驚」

克而瑞廣佛區域首席分析師肖文曉接受《每日經濟新聞》訪問時直言情況令人吃驚，「番禺大石和黃埔開蘿大道地塊這兩個熱區的地塊也無人問津，不能不說讓人有點吃驚。」

肖文曉表示，資金有優勢的央、國企成為大贏家，將大部分地皮收入囊中，受困「三道紅線」的民企基本絕跡，底價成交是主流，按照當前地樓比計算，拿地房企均有可見的盈利空間，「逆市」之下現金流健康的企業將獲得更多機會。

據廣州中原研究發展部統計顯示，9月以來廣州二手住宅每周成交量已經連續三周維持約400宗的低位水平，二手樓市持續低迷，即使業主有讓利出售的意願，但客戶入市熱情依然不高；至於一手市場也出現「後勁不足」，「即使月初發展商加推促成交，9月至今市場熱度不溫不火，新推入市項目大部分表現平平，去化維持在40%至50%。」