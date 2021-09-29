美股收市｜債息曾升破1.56厘　道指挫569點　標指、納指跌逾2%

美國參議院9月27日未能通過聯邦債務上限法案，市場憂慮聯邦政府停擺，加上債息曾升破1.56厘及聯儲局預告即將減買債，拖累美股表現，三大指數跌幅擴大，道指一度挫逾600點，納指亦曾急跌超過2.8%。



【04:30】美股收市，道瓊斯指數報34,299點，跌569點或1.63%；標準普爾500指數報4,352點，跌90點或2.04%；納斯達克指數報14,546點，跌423點或2.83%。

蘋果跌2.38%，亞馬遜跌2.64%，Facebook跌3.66%，TESLA跌1.74%，微軟跌3.62%，波音跌2.57%，摩根大通跌0.54%，高盛跌2.58%。

【03:30】道瓊斯指數報34,374點，跌495點或1.42%；標準普爾500指數報4,364點，跌78點或1.76%；納斯達克指數報14,597點，跌372點或2.49%。

【03:00】道瓊斯指數報34,454點，跌415點或1.19%；標準普爾500指數報4,375點，跌67點或1.53%；納斯達克指數報14,640點，跌329點或2.2%。

蘋果跌1.82%，亞馬遜跌2.42%，Facebook跌3.19%，TESLA跌1.3%，微軟跌2.8%，波音跌1.9%，摩根大通升0.04%。

【02:30】道瓊斯指數報34,375點，跌493點或1.41%；標準普爾500指數報4,363點，跌79點或1.78%；納斯達克指數報14,602點，跌367點或2.45%。

【02:00】道瓊斯指數報34,313點，跌555點或1.59%；標準普爾500指數報4,355點，跌87點或1.98%；納斯達克指數報14,573點，跌396點或2.65%。

蘋果跌2.35%，亞馬遜跌3.04%，Facebook跌3.63%，TESLA跌2.37%，微軟跌3.06%，波音跌2.75%。