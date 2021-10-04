港股十月先跌為敬　醫藥股插水元兇不止一個　專家：大市恐再探底

10月開局，缺乏北水撐市之下，恒指率先跌逾500點，南向港股通由9月29日至10月7日休假，連續六個交易日休市，港股本周恐怕凶多吉少，疫苗、醫藥股今日（4日）更遭血洗，但原來股價下跌「元兇」不止一個。

分析師認為，或受累於國務院辦公廳日前印發《「十四五」全民醫療保障規劃》，另有分析指，電荒問題尚未解決，恒指或下試22000點，但投資者可趁十一黃金周，關注內地航空股、影業股。



醫藥股下跌「元兇」

疫苗、醫藥股今日遭血洗，默沙東日前稱，公司治療COVID-19的口服藥物「molnupiravir 」將住院和死亡風險降低50%，將在未來幾周內尋求FDA的緊急使用授權。消息一出，美國疫苗股上周五集體急挫，本港疫苗相關股亦受拖累，復星醫藥（2196）跌近兩成，中國生物製藥（1177）挫超5%，開拓藥業（9939）跌逾25%，康希諾生物（6185）跌超22%。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，疫苗概念股炒作「取決於疫情是否延續」，波動較大，且疫苗產品存在諸多不確定性，股價波動大，再加上大市低迷，故短期有拋售壓力。

而其他醫藥股都齊齊插水，藥明生物（2269）跌近9%，再鼎醫藥（9688）跌近7%，但統計得知，開拓藥業今年升幅已達2.71倍。

對於醫藥股下挫，伍禮賢指，以藥明生物為例，雖然不是疫苗製造商，但為其他公司提供藥物研發平台，是次新藥物打擊其他疫苗開發商研究藥物的積極性，間接影響藥明生物的業務，股價短期或下試100元關口，投資者可待價而入。

值得注意的是，國務院辦公廳日前印發《「十四五」全民醫療保障規劃》，明確常態化制度化實施國家組織藥品集中帶量採購，持續擴大國家組織高值醫用耗材集中帶量採購範圍。伍禮賢又指，市場憂慮內地進一步擴大藥物集中採購，藥物或迎來新一輪降價，會影響藥物開發商的盈利。

不過，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦就指，與疫苗無關的藥明康德（2359）及信達生物（1801）今日股價變幅不大，相信除了默沙東新藥的消息，沒有其他不利消息，料藥物股短期會有一波反彈，惟「大市實在太弱」，藥物股反彈可能僅有1%至2%。

不炒航運股 炒航空股？

華爾街稱默沙東實驗中的治療COVID-19口服藥物為「改變遊戲規則者」。分析人士表示，COVID-19特效藥的消息提振了投資者對經濟復甦的信心，經濟復蘇概念如航空、旅遊、娛樂股或有表現。

而內地經濟亦從疫情中復甦，航空股集體走強，中國國航（0753）、中國東方航空（0670）、國泰航空（0293）升逾5%，中國南方航空（1055）升逾4%，美蘭空港（0357）漲超2%。

阮子曦指，短期看好十一黃金周受惠股，如內地航空股、影業股。（路透社）

反觀航運股今日下挫，中遠海控（1919）插逾8%，東方海外（0316）跌超一成，中遠海發（2866）跌近4%，太平洋航運（2343）插超6%。券商認為，旺季歐美航線集運貨量增速明顯回落，由於疫情影響疊加世界各地一系列營運方面的事件所致，航運公司中期運力增長有限。

國泰君安交運團隊分析師認為需警惕歐美需求拐點風險的到來，旺季歐美航線集運貨量增速明顯回落，市場預期7至8月傳統旺季貨量將繼續保持高增速，然而7月表現低於市場預期。該行考慮市場預期與風險收益比，繼續維持集運行業「中性」評級。

中信建投認為，港口擁堵、惡劣天氣導致的船期延誤、卡車運力短缺、鐵路運力不足、關鍵地點空箱短缺、碼頭、倉庫和船員的隔離以及保持社交距離等防疫要求等一系列困難，供需失衡一直在加劇，或將持續至2022年，中期運力增長有限。

分析師：電力股好過科技股

至於早前熱炒的電力亦挨沽，內地限電措施影響多省工業運作，中方要求俄羅斯電力公司提供協助，增加對東北三省供電，國家能源局更印發《電網公平開放監管辦法》，市場認為，內地限電影響有望緩和，電力股應聲急挫，華潤電力（0836）挫逾8%，華能國際（0902）、中國電力（2380）、龍源電力（0916）瀉逾7%。回看電力股今年股價，其實漲幅大多已達一倍。

對於電力股走勢，阮子曦就指，雖然中方擬向俄方撲電，解決電荒問題，但冬天來臨，風力發電效果或不佳，「容易夾雜雪」，而火力發電，就受煤炭短缺影響，電荒問題或未能完全解決，故他看好新能源發電股，更直言「買電力股好過科技股」。

大市或下試二萬二

大市低迷，投資者難免「心慌慌」，對於後市走勢，伍禮賢指出，由於多個板塊齊下挫，料恒指跌至23100點，投資者可關注業務堅實或業績數據「靚仔」的企業，例如創科實業（0669），多年來公司業務持續增長。

阮子曦就指，由於電荒問題尚未解決，企業業務或受阻礙，恒指有機會下試22000點，宜待北水周五（8日）回歸再作部署，短期看好十一黃金周受惠股，如內地航空股、影業股。