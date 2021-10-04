新地就土地房屋供應提6項建議　倡政府推土地債券賠償收地

本港樓價持續高企，在中央「開聲」下，市場關注港府以至大發商如何「合力」解決市民上車難的問題。

新鴻基地產（0016）回應傳媒查詢時表示，樂見現屆政府推出多項措施，以增加房屋土地供應，並就此提出6項建議，包括讓發展商盡早參與新發展區的發展；考慮推出土地債券，提供更大的誘因鼓勵業權人交出土地；檢討祖堂地出售機制及善用鄉村地；善用綠化地帶的潛力；檢討濕地潛力及加快基礎建設。

釋放10%綠化地帶 可釋放1600公頃土地

其中，就善用綠化地帶，新地認為，應重新檢視目前的綠化地帶， 尤其由政府持有的綠化地帶，可考慮將部分綠化地帶改劃， 以興建優化的首置盤等資助房屋，協助中產家庭置業。新地估計，即使只釋放10%綠化地帶，已有約1,600公頃土地。以每一公頃可建大約750個單位推算，1,600公頃綠化地帶可建120萬個公營房屋單位，令目前的公屋單位數目倍增。

至於較為爭議的濕地用途，新地認為，政府也應檢討濕地的潛力，又指不少在「濕地保育區」或「濕地緩衝區」的荒廢魚塘有污水流入、佈滿野草， 甚至長滿外來入侵植物， 生態價值成疑。在「濕地緩衝區」內的魚塘許多已被填平， 甚至淪為露天貨倉，部分地區的環境更因露天貯物用途日趨惡化。

推土地債券 用以購買政府熟地

6項建議中，另一個關注點是收地，新地則倡議發行土地債券，指無論新發展區或其他大型發展計劃， 往往要花很長時間作收集業權整合土地， 政府可考慮參考過往的換地權益書制度（ Letter A/ Letter B ） ， 推出土地債券（ Land Bonds ） ， 政府在收地時以土地債券取代現金賠償， 債權人日後可以土地債券加現金購買政府的熟地， 此舉令收地賠償更貼近市場情況， 提供更大的誘因鼓勵業權人交出土地。

新地又稱，政府應制定新的法例， 完善祖堂地的買賣及司理選舉制度， 令原居民更易選出司理， 若大部分宗族成員同意時，便可出售祖堂地。