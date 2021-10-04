投委會﹕33%股票投資者靠社交平台資訊作投資決定

投委會發表「零售投資者研究2021」調查顯示，在日益數碼化的環境下，投資者轉往網上渠道獲取投資資訊。調查指出，49%受訪股票投資者表示，他們主要從社交媒體平台，包括YouTube、Facebook、網上討論區和即時通訊軟件的聊天群組中獲取投資資訊，當中33%在過去12個月跟隨社交媒體的訊息及貼士做投資決定。

其他受訪股票投資者當中，有67%及44%會從財經網站及股票交易應用程式獲取資訊；另有62%受訪從電視獲取資訊。

（投委會提供）

研究指，在投資目標方面，4成受訪投資者旨在透過短線投資快速獲利，而這種心態以年齡介乎18-29歲年輕投資者居多（佔55%）。較多受訪者旨在賺取長遠的資本增長，以及賺取股息或利，分別佔67%及64%。有趣的是當中有兩成受訪者表示為了追求投資的刺激感。

調查亦指，隨着投資者轉往網上獲取資訊，令投資者蒙受重大損失的網上投資騙局例如「唱高散貨」，遂成為了一個急切的問題。受訪者中，有65%表示知悉「唱高散貨」騙案，惟當中近6成女性，及近五成30歲以下年輕投資者知悉該騙案的比例則較低。

（投委會提供）

投委會總經理李婉秋女士表示，市民可能聽過「唱高散貨」或其他投資騙案，但他們對箇中操作以及有關警示或認識有限。她籲投資者應保持警剔，小心考慮和核實消息來源，以提防騙徒日新月異的詐騙手法，在作出投資決定前，要做好全面的資料搜集，確保自己對該投資有充份了解，並謹慎評估自己的風險承受能力。

另外，由國際證監會組織發起的「世界投資者周2021」於今天展開，活動於10月4日至10日舉行，投委會將聯同持份者提供多項資源及活動，以提升本港散戶投資者的投資知識，了解可持續金融，並防範騙局及詐騙行為。