施政報告｜分析指土地政策利好發展商　農地大戶及港鐵「有著數」

特首林鄭月娥今日﹙6日﹚宣讀《施政報告》，土地及房屋政策方面，焦點落在「北部都會區」的建設，而早前盛傳的「覓地」措施，如降低新界「祖堂地」轉售門檻、降低市區舊樓強拍門檻、搬遷葵涌貨櫃碼頭等不是落空，便是仍要探索或咨詢。



《施政報告》宣讀前夕，外媒引消息指中央促發展商「積極貢獻」以助解樓荒 ，又明言不再容忍「壟斷行為」。有分析認為，最新一份《施政報告》對發展商而言，不是負面消息，利好農地大戶及港鐵﹙0066 ﹚；亦有學者贊成「北部都會區」願景，但籲政府監察相關收地工作，且留意就業及交通配套等問題。



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料發展商較以前合作

銀河聯昌中港房地產研究主管鄭懷武認為，今份《施政報告》除了著重增加土地供應外，亦講求與內地的融合，料可得到國家政策的支持，而宣布的樓市措施對發展商「無咩負面消息」。他不諱言，中央一定關心香港房屋問題，但相信內地政策不會照搬到香港，大力干預樓市，「中央可能會有一些溫馨提示。」

話雖如此，鄭懷武認為，本地地產商已意識到不能完全講求賺錢，也要考慮社會責任，態度會較以前合作，例如近年捐地行動，而政府日後收地遇到的阻力料也會減少，「以前如果發展商不同意收地，會透過打官司來解決，拖好耐，但估計現在會較為配合，若果唯利是圖，將不符合公眾利益。」

倡做好局與局間協調 引入商界精英

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人、中大（深圳）高等金融研究院客座講師李兆波亦指出，發展商與政府之間就收地價格等問題難免有分歧，建議如公營房企一樣，要政策局定期交報告，「中間要有機制，一路監察做唔做到。」

他笑言，今次《施政報告》的房屋措施遲了十年，「國務院副總理韓正講完先做，而家好似俾人鞭策住做嘢咁。」不過李兆波贊成政府提出「北部都會區」的願景，但要留意就業及交通配套問題，並直言過去由大埔出吐露港公路是不會塞車，惟「而家日日塞」，政府於區內大搞創科，若果未能盡量做到原地就業，將來的交通問題好嚴重，「北環綫已經起唔切，係睇下白石角站點，局與局之間要有協調，落實時要仔細一點。」

整體而言，李兆波認為最新公布的房屋政策「勉強合格」，但強調，最重要是「如何落實」，「最簡單派錢，都可以出事，佢好努力講好多嘢，但落實嗰度有可能（將政策）由合格變不合格。」他建議政府邀請更多商界精英加入，「多啲新思維做嘢會快啲。」

李兆波建議政府加強公務員團隊執行力，亦可考慮邀請更多商界精英加入，提供更多政策上的新思維。（資料圖片）

收地加快 利好新地、恒地、新世界

《施政報告》提到，過去兩年政府引用《收回土地條例》已收回90公頃新界土地作發展，預計未來數年收回的土地將高達700公頃。鄭懷武指出，收地規模是市場預計之內，即使政府收回農地起公屋，也會興建私樓，「以前農地『曬太陽』，坐10年、20年、30年，過程好慢，如果有新政收地，農地快些置換，雖然要起公屋，但發展商一樣受惠，他們有些農地成本每呎僅300元！」

鄭懷武指，政府應加快農地置換，以增加住宅地供應。（資料圖片）

問及樓價，鄭懷武認為政府措施最快也要3至5年始見效果，在目前低息環境、需求高企下，料樓價將繼續上升，每年升幅約6%至8%。 他最為看好新地﹙0016﹚、恒基﹙0012﹚及新世界﹙0017 ﹚「最著數」，因他們在新界擁有不少土地，受惠農地置換速度加快。

與此同時，「北部都會區」以鐵路為運輸系統主要骨幹，將研建5條新鐵路，鄭懷武認為港鐵將受惠以往「鐵路加物業發展」模式，但提醒因應民間聲音，日後鐵路上蓋未必完全興趣私樓，或有部份興建公營房屋。