施政報告｜數碼港︰支持在流浮山建立地標性創科設施

數碼港歡迎行政長官今日於施政報告內提出多項推動香港創科發展的措施，並將全力配合政府施政，繼續培育科技人才及扶植初創企業。

數碼港主席林家禮表示，數碼港將繼續擔當香港數碼科技旗艦及創業培育基地的角色，配合施政報告措施，推動香港創科發展，融入國家發展大局。國家「十四五」規劃提出支持香港建設國際創新科技中心，令香港創科發展處於「時代的風口」，數碼港會帶領香港創科乘風而行，培育更多人才，投入更多資源，為業界把握機遇，將創科成果化為商機。

林家禮指出，對於施政報告提出在流浮山建立規模媲美數碼港的地標性創科設施，數碼港將全力支持及配合有關發展。數碼港早已積極與前海確立合作關係，更已於2021年1月與深圳前海管理局簽署合作備忘錄，為初創企業開啓更多在當地的創業、商業和融資機會。我們確信有關發展項目會為香港創造更多機會，繼而優化本港產業結構，達成互惠互利。

數碼港擁有不少科技企業，並培育了五間獨角獸，涵蓋金融科技、智慧生活及數碼娛樂領域。按估計，數碼港每投資 1 元便吸引外間投資 13 元，過去三年其初創企業吸引了超過 125 億元投資。作為本港重要創科基地之一，數碼港擴建工程已經展開，興建新辦公大樓，設施包括辦公室、共用工作間、數據服務平台、多功能會議廳及配套設施，以滿足初創發展的殷切需求，提供更多平台讓初創企業進行新產品的開發及測試，並展示創科應用方案，進一步強化本港創科基建，為產業發展創造有利條件，以配合國家創科迅速發展。