施政報告公布北部都會區發展大計　大行唱好恒地　半日飆升6%

上月仍在「遊戲規則已經改變」陰霾下的一眾本地地產股，於《施政報告》發表前後已逐步收復失地，當中恒地（0012）、新世界（0017）表現特別標青，截至今日中午收市，兩股分別升6.4%及2.5%，報32.45元及34.45元。其他地產股亦一同受惠，長實（1113）升1.89%，午報45.8元；新鴻基地產（0016）升3.2%，午報102.8元。

特首林鄭月娥昨日發表任內最後一份《施政報告》，當中新界北發展計劃將有翻天覆地的變化，當中提及到建設「北部都會區」更有利於本地地產發展商。券商認為，政府《施政報告》表明未來10年供應要加快，並致力在北區內組「北部都會區」，意味「農地」轉換將會加快，看好恒基地產及新世界發展兩大地產股。

滙豐連跳兩級給予「買入」

滙豐環球研究發表報告，把恒基地產評級由「減持」直接上調至「買入」，目標價36.4元。

摩根士丹利指出，恒地、新世界股價於未來60日均有8成機會「跑贏大市」，因施政報告減低投資者對過度供應或短線住宅樓價見頂的憂慮，同時加快農地轉換。

大摩指此舉措對於恒地特別有利，因為該集團擁有4,500萬平方呎農地，而且以恒地目前每股資產淨值（NAV）折讓53%，以及股息率6厘來看，可說是相當吸引。大摩予恒地目標價39元，評級「與市場同步」。

大摩亦指出，新世界擁有約1,600萬平方呎農地，考慮及股息率亦達6厘。因此給予新世界目標價41元，評級「與市場同步」。

北部都會區將包括兩個地方行政區，即元朗區和北區，佔地面積約300平方公里，即約3萬公頃土地範圍。（梁鵬威攝）

整個北部都會區若完成 住宅單位數目將達90萬個

《施政報告》提及到建設「北部都會區」將包括兩個地方行政區，即元朗區和北區，佔地約300平方公里，即約3萬公頃土地範圍。

北部都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約16.5萬至18.6萬個。連同元朗區和北區現有的39萬個住宅單位，料整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬個。