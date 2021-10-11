非農數據料無礙聯儲收水　美團罰款落實有利反彈｜港股早評

港股上周波動大增，高低波幅接近1400點，是半個月來最大。上周五美股三大指數向下，當中以科技股主導的納指下跌0.5%，跌幅最大，同時十年期美債息亦抽高至1.6厘，見四個月高因市場認為美國最新公布的非農新職位雖創今年新低，不過無礙聯儲局下月開始收水，將限制港股反彈動力，料初步在二萬五水平爭持。股份方面，宜留意兩大恒生科指成分股美團及聯想，前者遭內地監管機構罰逾34億人幣；後者意外宣布終止「回A」。



首先，外圍市況方面，周五美國上月的非農新增職位創下今年新低，職位僅增19.4萬，遠低於經濟師預期的50萬，且低於8月上修後的36.6萬。按照以往慣例，市場多數會預期美聯儲推遲「收水」，亦即是推遲縮減買債計劃。不過，值得留意的是，今次投資者卻反其道而行，認為就業數據無阻儲局收水步伐。

從美股、美債及數據三方面折解：第一是美股，周五美股先升後再跌。至於債市方面，美國10年期國債孳息率先跌後回升，並反彈至1.6厘以上，是6月初以來高位，反映部分市場人士仍繼續押注聯儲局即將「收水」。第三是分項數據細節，最重要的是工資增長和失業率，9月的美國失業率由5.2%降至4.8%，跌幅大於預期，反映招聘困難。同時，公司願意加「銀彈」招聘，令9月私營企業工人的平均時薪按年急升4.6%。

上月美國工資增加，令市場預期下月聯儲開始「收水」（美聯社資料圖片）

非農大數遜預期 惟工資增加令市場預期下月聯儲開始「收水」

因此，華爾街主流意見，最終傾向相信就業數據未必會阻止到聯儲局下月宣布削減買債的計劃，因此，港股投資者需要留意，近期美債息或會因 「收水」預期而抽高，一來會令市場流動性偏緊，限制大市反彈力度；二來對高估值的科技股，將受到較大的沽壓，恒生科指的下跌壓力增加。

恒生科指成分股方面，今日需要關注的兩大股份，是美團及聯想。美團於上周五收市後，因「二選一」壟斷行為被市監局判罰合共計34.42億元人民幣(下同)，較早幾數月市場曾傳出的10億美元為低。當中12.89億元是全額退還合作保證金，另外按其2020年中國境內銷售額1147.48億元判處3%的罰款。同時要求美團要連續三年提交自查合規報告。

美團罰款低於預期，券商料投資者情緒望回暖。（路透社）

美團遭罰逾34億人幣 券商料投資者情緒望回暖

從市場反應看，美團的美股ADR收市升1.6%，折合較港股收市價高出2.8%。券商普遍預期落實罰款有助對股份的悲觀情緒釋放，惟同時關注對社區團購業務的影響。內地券商天風證券表示，罰款低於預期，投資者情緒有望回暖。中信証券表示，雖然算法取中的優化算法規則和幫外賣送餐員購買社保都會增加公司成本，但對經濟影響整體可控。

聯想股價上周升至逾四個月高 意外終止回A

另一隻要留意的科指成分股是聯想，集團於周五港股收市後宣布終止回A，撤回在內地科創板上市的申請。原先近期市場一直期望，集團能成為是首家紅籌股以CDR方式回A股上市，股價上已經連續兩周炒上，兩周累計升幅逾7%，創逾四個月高位。因此，是次消息屬市場預期之外，同時翻查上交所的官方文件，「上交所決定終止對聯想集團公開發行存託憑證並在科創板上市的審核。」公告用字是「終止」，意味聯想短期難以再次重啟回A大計，亦反映了內地收緊回A股的訊號，同時，股價上周五在官方消息公布前，已率先逆市下跌近5%。