美團罰後「重生」　股價半日飆近一成　大行最新觀點一文睇清

美團﹙3690﹚因涉違《反壟斷法》遭市監總局罰款34.42億元，佔其去年內地銷售額3%，股價今早高開高走，午收市升9.22%，報279.6元。有大行認為此次美團遭罰款，相關金額較預期少，能消除投資者負面情緒，年底前內地監管機構再出手的機會較少。

摩通：罰款料可消除投資者負面情緒

摩根大通發表報告表示，美團遭罰款符合投資者的預期，因為大多數投資者預計會受到與阿里巴巴（9988）案類似的處罰。因此，該公告消除了投資者的負面情緒，而並非意外驚喜。

摩通預料，美團股價將在未來幾個交易日內有積極反應，又指美團可能會在未來幾個季度加速推出騎手社會保障福利計劃。一旦美團公佈首批社保福利計劃的政策，投資者應該能夠量化對平台利潤率和單位經濟效益的財務影響。據目前的監管要求，估計向美團所有全職騎手推出社保福利計劃將導致每筆訂單的增量成本低於0.5元人民幣。該行維持美團「增持」評級及目標價300元。

野村表示，相信在年底前，內地監管機構再出手的機會較少。（資料圖片）

野村：年底前內地監管機構再出手機會較少

野村發表研究報告指，美團罰款金額較此前預期的少，相信屬公司可控的開支，重申對公司「買入」評級，目標價285元，此按綜合方式作估值。

該行指，市監局提到，公司2020年在食物外送市佔率升至69%，反映公司有明顯的市場領導地位，該行相信在今次罰款後，不會轉變行業的競爭狀況。

野村表示，相信在年底前，內地監管機構再出手的機會較少，以希望市場可以維持穩定，因此在互聯網行業中，較看好網易（NTES.US）、京東集團（JD.US）、騰訊（0700）及美團。

大摩：罰款金額金額較預期少

摩根士丹利發表報告，今次處罰決定應該會解除對美團的重大不確定性，因美團一直被認為是繼阿里巴巴（9988）之後反壟斷風險最高的公司，所以維持「增持」評級，目標價320元。

大摩指，罰款金額佔美團在今年4月融資100億美元後的現金儲備的3%左右，或目前市值約0.3%，金額亦低於對阿里巴巴的28億美元反壟斷罰款，佔其2019年國內銷售額的4%，而美團為3%，罰款金額金額較預期少。

該行又指，自4月以來，已對其送餐服務單位經濟效益（UE）短期估算更趨審慎，從每單0.6元人民幣降至2021年的0.4元人民幣。