支持國貨！　萬達王健林稱高管全部換乘紅旗汽車

已經淡出公眾視野許久的萬達董事長王健林又高調了一把。10月11日，中國一汽與萬達集團宣佈雙方戰略合作啟動。在活動現場，王健林表示，他將親自帶頭，萬達副總裁以上高管全部換乘紅旗汽車，這不僅表達對國產品牌的信任和對民族品牌紅旗汽車的信心，更是對中國製造的支持和信念。

《華爾街見聞》周一（11日）報道，在萬達商業赴港上市前的微妙節點，王健林的這一動作，絕不是閒筆。

王健林想借力新能源汽車行業、知名汽車品牌，為萬達商業再添一把火。

事實上，這不是萬達和一汽第一次合作，早在2015年8月，一汽-大眾奧迪就與萬達院線達成戰略合作，雙方整合資源，在品牌體驗、會員服務，以及互動娛樂營銷等方面展開深度合作。

雙方這次的合作更為深入，宣佈將從服務生態、能源生態、會員生態等三大維度相互賦能。

萬達旗下停車場為車主提供充電樁

在服務生態建設方面，通過全新紅旗商超體驗店，中國一汽與萬達集團將充分利用萬達旗下商業廣場、文旅項目、影城、酒店、體育賽事等資源，打造一汽紅旗的專屬活動，為一汽紅旗車主提供不同的服務體驗。

在能源生態建設方面，以中國全國線下的全新紅旗商超體驗店所在的萬達旗下資源為基礎，雙方將利用萬達集團遍佈全國主要城市的7,000多家停車場及智慧停車系統，向紅旗車主提供充電樁、智慧停車等產業鏈上下游延伸服務，更加深入踐行國家雙碳戰略和新能源發展戰略的執行落地。