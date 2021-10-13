大摩調高內房行業評級　稱系統風險可控　政策拐點將近

儘管不少投資者仍在密切關注恒大違約風險以及房地產板塊違約風險是否會蔓延，但摩根士丹利已將中國房地產行業板塊的評級提升至「有吸引力」。

據《財聯社》報道，摩根士丹利股票分析師Elly Chen報告中寫道：「我們認為，違約風險和房地產市場疲軟在很大程度上已經反映在房地產股票表現中…現在看起來更具可能性的情況是，地產股將對政策放鬆做出反應。」

Elly Chen承認，自2020年以來內地房地產行業已經發生了幾宗違約，2021年大型開發商違約的風險更是不斷升級。她也預計在未來6到12個月裏，這種行業「調整過程」可能會持續下去。「然而，地產股的價格已經部分反映了這些風險，並且我們認為系統性風險是可控的。」

摩根士丹利還預期，房地產市場的「政策拐點正在逼近。」

Elly Chen表示，由於中國政策制定者一直在努力增加銀行信貸投放，預計他們將進一步放寬抵押貸款配額，可能「即將出台潛在的寬鬆措施」。

由於中國主要城市實施了包括限購在內的限制措施，2021年中國的購房速度已經放緩。據摩根士丹利的數據，住宅房地產投資佔中國國內生產總值的6.5%，與房地產相關的服務佔7.3%。該行表示，如果住宅房地產經濟活動放緩10%，可能會拖累GDP增速約1個百分點。

「進一步的溢出可能會造成負財富效應，抑制私人消費，」Elly Chen認為，作為結果，政策制定者可能會出台「有意義的」寬鬆政策來穩定房地產行業和支持經濟。

此外，摩根士丹利認為，多數中國房地產開發商有望在2022年底前達到「三條紅線」標準。在2021年上半年，大摩覆蓋的26家房地產開發商中，有16家符合三條紅線政策的全部標準，9家符合三條紅線政策中的兩條標準，只有一家未能滿足該政策的全部三項標準。

摩根士丹利表示，它更青睞盈利可見性強、執行記錄良好、資產負債表「穩健」的公司。該行首選是保利地產、華潤置地、龍湖集團和融創中國。