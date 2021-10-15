滯脹擔憂襲來　黃金「翻身」機會來了？

雖然美國通脹數據高企數月，但黃金作為對沖通脹的傳統工具，今年表現不佳，這與「通脹暫時」說和聯儲局貨幣政策趨於收緊均有關。然而隨着滯脹風險看似在變大，黃金可能迎來轉折點。

《華爾街見聞》周五（15日）報道，市場對於是不是會有滯脹還存爭議，但華爾街確實正在越來越擔心滯脹。近日，「滯脹」這一話題一時間獲得了市場的廣泛關注。高盛首席美股策略師David Kostin此前稱，滯脹是上周客户談話中最常見的一個詞，因為股票市場的波動性仍在上升。摩根士丹利也提到了這一點：「在與投資者的對話中，一個術語似乎一再出現：滯脹。」

本周美國CPI、PPI兩大通脹數據爆表，讓市場對通脹、滯脹的擔憂推向新高度。

從歷史上看，當通脹攀升時，黃金一直被視為一種有吸引力的投資。例如，在上世紀70年代的通脹爆發年代，黃金和白銀暴漲，上演史詩級行情。然而為何金價仍可能創下2015年來最大年度跌幅？這是因為黃金對利率也很敏感，投資者押注央行們將收緊貨幣政策，從而削弱了貴金屬的吸引力。此外，投資者之前似乎很買單聯儲局、歐洲央行等官員們的「通脹暫時」說，也相信供應鏈危機不可持續，所以收緊的貨幣政策在決定黃金走勢上佔了上風。

本周事情發生了微妙的變化：美國有部分官員開始「鬆口」上面的說法了。例如，美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，供應鏈導致價格飆升、服務業的中斷可能會持續下去，通脹不是暫時的，而且似乎正在擴大到經濟的更多部分，通脹將變得更糟。聖路易斯聯儲主席Bullard表示，在美國經濟強勁和勞動力市場緊張的情況下，今年的通脹飆升很可能會持續下去，「暫時」的概率是50%。美國交通部長Pete Buttigieg表示，美國目前面臨的一些供應鏈問題非常複雜，「挑戰」將繼續存在，不僅是未來一兩年，可能會持續「年復一年」。

上周，《彭博》寫道，「黃金可能迎來轉折點。」

MKS金屬策略組主管Nicky Shiels表示：「如果轉變為持續通脹和增長放緩，黃金肯定會有一些不錯的上漲空間。滯脹將迫使資產配置從典型的通貨緊縮資產或石油、銅等大宗商品，轉向貴重行業。」Commtrendz風險管理主管Gnanasekar Thiagarajan表示：「這不是通脹是否會產生嚴重影響的問題，而是何時產生的問題。因此投資黃金和白銀是最理想的選擇，因為黃金是一種通脹對沖工具，而當黃金開始上漲時，白銀往往會升值更多。」

從本周通脹數據發布後資產走勢看，更高的通脹數據並不像之前幾個月那樣，令貴金屬價格下跌，反而是推動了它們上漲。本周美國CPI數據公布後黃金先大跌再大漲的反轉走勢，就是一個印證。本周以來，黃金上漲了超過2%，白銀漲幅約4%。

當投資者開始懷疑通脹是暫時的，美國交通部長親口承認供應鏈危機可能年復一年，而縮減QE大勢已定、聯儲局手上短期無牌可打的時候，或許解釋了上述貴金屬與之前市場反應不同的原因。