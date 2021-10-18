跌市點做好？　高息準則是良策　從華能國際例子知點揀｜聶振邦

上週因懸掛八號風球和重陽節假期，只有三個交易日，繼上周一（11日）中午微泰醫療－B（2235）截止認購申請後，截至上周五（15日）未見其他招股活動，所以今次與大家分享在跌市下的選股看法。

每逢市跌都令不少投資者在選股時感到困擾，筆者認為那是購入基本面良好股份的時機，簡單可從高股息率的股份入手，對於不少於五年派息記錄的上市公司，反映有充裕的現金流，財政狀況健康；另可留意高股息率除了由於高股息金額派發，亦要見股價處於低水平方能成事，確認屬極佳的進場時機。

華能國際業績表現 反映走出疫情負面影響

早前在7月27日開市前四小時分析的華能國際電力股份（0902）是其中之一，當時留意於今年4月27日晚上發佈的2021年第一季度報告顯示，截至今年3月底股東應佔溢利約31.27億元（人民幣‧同下），較2020年同期溢利約20.60億元，增長51.75%，為最近五年 （2017至2021年）首季溢利表現第三好；而實際溢利金額亦是期內最高，反映自2019年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團現已走出疫情帶來的負面影響。

故此在跌市中選股，值得留意上市公司的基本面是否良好，或是否正在改善。

市賬率低 反映就基本面而言現價偏低

另參考截至今年3月底資產淨值約1,238.74億元，而截至今年6月底已發行股數約156.98億股（A + H股），計出每股淨值折合為9.3449港元，相對今年7月26日收報2.64元，市賬率為0.28倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。

而參考於2018至2020年之每年最低市賬率為0.23至0.59倍，平均值為0.42倍，高於現時的0.28倍，反映當時股價的確偏低。平均值相對每股淨值為9.3449元，計出每股合理值為3.95元，較2.64元之潛在升幅為49.62%。

此外，截至今年3月底倒數的12個月的每股盈利折合為0.2598港元，相對保守而言，合理市盈率為16.00倍，計出每股合理值為4.16元，較2.64元之潛在升幅為57.58%。

參考股息率 找出合理價

另可留意集團於2011至2020年每股股息介乎0.0500至0.4700元，平均值為0.2295元，2020年為0.1800元，低於平均值。至於上述截至今年3月底倒數的12個月的每股盈利折合為0.2598港元，參考過去四年股息支付率介乎100%至1,350%。

由此推斷，今年股息支付率不少於80%，計出預期每股股息為0.2079港元，相對當時股價2.64元，股息率為7.87%。參考上述三個財年之每年最高股息率為2.82%至9.58%，平均值為5.57%，相對上述每股股息，計出每股合理值為3.73元，較2.64元之潛在升幅為41.29%。結果於7月27日開報2.64元，與7月26日的收市價相同，適合進場。

兩個交易日（7月29日）後低見2.53元，較2.64元僅低4.17%，少於5.00%顯然不會考慮止蝕離場。實則7月29日倒升收市，收報2.62元，較2.64元僅低兩個價位，並且當日開始是升勢的開端，至9月6日高見4.91元，較2.64元高出85.98%。歷時不足一個半月，同期恒指於7月27日開報26011點，至9月6日高見26176點，升幅只有0.63%，證明大幅跑贏大市，所以下回在跌市大家也可考慮買入高息股，同樣可望取得令人鼓舞的績效。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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