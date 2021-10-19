投行：中國國債吸引力略有下降　外資長遠仍配置中國債券

法國外貿銀行（Natixis）在最新的報告中指出，中國國債的相對吸引力暫時略有下降，但這不會阻止外資未來繼續湧入中國。

《路透》報道，該行在報告中指出，外資配置中國債券「並非一場短跑，而更像是馬拉松」，自與香港開放債券通到被納入全球指數，中國在岸債券市場愈來愈受到外國投資者歡迎。特別是在中國加快金融開放的步伐後，外資持有債券比例從2017年7月的1.4%上升至今年8月的3.4%，資本流入約2.9萬元億人民幣。不過，近期在岸債券市場資本流入出現放緩，外資持有債券比例變動趨於穩定。

報告稱，從在岸債券市場的構成來看，地方政府、中央政府和政策性銀行是最大發行人，分別佔債券餘額的26%、19%和17%。另一方面，商業銀行是最大投資者，其次是個人投資者，投資管道主要是通過理財產品。

實際上，外國投資者只佔中國在岸債券市場的很小一部分，並且外資資產配置的58%集中於國債、28%為政策性銀行債券。從總體上看，這兩種債券佔整個市場比例僅36%。

法國外貿銀行認為，中國債券市場在吸引外資流入方面仍然具有很大潛力。以韓國和日本的外資佔比為例（分別為14.6%和13.2%），若中國能達到相近的水準，則意味着至少7,300億元人民幣的資金流入，並且達到這個比例對中國來說並非天方夜譚。但這過程可能像是馬拉松，因為可能受到全球金融狀況和地緣政治的影響。