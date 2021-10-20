中證監主席易會滿：堅決從源頭上遏制過度發債融資

10月20日，中國證監會主席易會滿在2021金融街論壇年會上表示，要堅決從源頭上遏制過度發債融資。

易會滿稱，債券市場是籌措中長期資金的重要場所，在直接融資中發揮着不可替代的作用。近五年交易所債券市場合計發行約34萬億元（人民幣‧下同），其中非金融公司債券13.3萬億元，佔公司債券總量的72%；淨融資8.8萬億元，佔同期社會融資規模增量的5%。同時，堅持分類施策、標本兼治，推動發行人和相關方綜合運用出售資產、債務重組、引入戰投等市場化方式，穩妥處置債券違約風險。目前交易所債券市場總體平穩，違約率保持在1%左右的較低水平，但風險和挑戰也不少。

易會滿表示，要堅決從源頭上遏制過度發債融資。一方面，建立完善跨市場訊息共享制度，聚焦控制發行人綜合負債水平，健全有效的債券融資約束機制，防止「高槓杆」過度融資。另一方面，進一步壓實中介機構責任，完善債券承銷、評級等業務執業規範，督促端正發展理念，提升執業質量。

易會滿還表示，要穩妥處置債券市場違約風險。區分增量與存量，區分一般公司債與城投債，區分短期流動性困難與持續經營能力喪失，分類採取措施、精準拆彈，突出重點、抓早抓實，切實維護債券市場平穩運行。同時，通過提升違約債券轉讓效率、優化上市公司債轉股實施渠道、完善債券違約司法救濟渠道等方式，進一步健全市場化法治化違約處置機制。