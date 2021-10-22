招行﹕9月底對內房不良貸款餘額逾46億元人民幣　較去年底增近5倍

內房企業的流動性問題日益嚴重，有內房股更出現無法向債券持有人支付債息，另有內房遭到投資評級機構降評級至「限制性違約」。市場人士開始關注銀行的資產質素，會否受到內房行業流動性問題衝擊。據招商銀行（3968）第三季業績報告，與去年12月底相比，對房地產行業的不良貸款餘額及不良貸款率，均見上升。惟該行強調對公房地產貸款質量在可控範圍內，承擔信用風險的房地產業務客戶結構保持良好。

截至今年9月底，招行對房地產行業貸款和墊款餘額為3,588.74億元（人民幣‧下同），較去年底增165.54億元，不良貸款為46.23億元，較去年底增加4.85倍，不良貸款比率則由0.23%增至1.29%，上升1.26個百分點。該行指出是受到企業信用風險暴露影響。

該又指出，由理財資金出資﹑委託貸款﹑合作機構主動管理的代銷信託﹑主承銷債務融資工具等不承擔信用風險寬的業務餘額，合計4,788.17億元。

該行指出，會繼續堅決貫徹執行國家關於房地產行業的相關政策。針對承擔信用風險的房地產授信業務，將繼續實施行業限額及客戶限額管理，聚焦中心城市及戰略客戶，持續調整房地產客戶及區域資產結構，對房地產業務及項目資金監管情況﹑房地產上下游產業鏈繼續進行全面排查及持續跟蹤，並根據風險情況逐筆充分計提撥備。針對不承擔信用風險的房地產業務，會按照監管要求，加強投資者適當性管理，規範產品信息披露，切實履行相應職責。

該行指出將密切跟蹤房地產調琫政策，加強房地產風險形勢研判，預料在當前宏觀環境及行業政策下，房地產領域資產質量將保持總體穩定。