鄭志剛客串做主持　訪問張家朗　讚運動員抗逆能力好｜溫多娜

新世界（0017）行政總裁鄭志剛（Adrian）鍾意藝術，就不用溫多娜多講，但佢其實亦好撐本地體育事業，今日﹙23日﹚便親身出席旗下「飛越啟德運動基金」舉辦的「小劍神」培訓計劃活動。

計劃將招募450名基層小學生，提供有系統的劍擊訓練，還請來今屆東京奧運男子花劍個人賽金牌得主張家朗，擔任「飛越啟德劍擊大使」，一齊為香港發掘「未來劍神」！

在今日的記者會上，Adrian坐足全場之餘，更客串做主持，「訪問」張家朗，與現場的小朋友互動一番，認真落力。

「飛越啟德運動基金」舉辦的「小劍神」培訓計劃活動，港發掘「未來劍神」。﹙黃寶瑩攝﹚

「Don’t lose your way」有段故

相信，大家對張家朗在奧運花劍個人八強，差一分便會落敗一幕，仍然記憶猶新。Adrian問張家朗當時如何保持冷靜，扭轉劣勢，張家朗大方分享，話自己已將勝負拋諸腦後，「前幾分有『脾氣』，但打完每一劍都會望教練，知道唔可以被人壓住打，便試下主動打出去，然後又work，咁我就繼續一劍一劍咁打，無再諗輸贏！」

至於張家朗鞋上刻著「Don’t lose your way」，原來也有段故。張家朗透露，「上屆入到前16強，而16強就不用分組，直接打淘汰賽。咁我就視呢個有目標，開始有啲壓力，但太有目的時，就有啲冇咗當初同對手打劍用腦鬥智嘅樂趣！」故此在鞋上刻了「Don’t lose your way」，提醒自己無忘初心。

Adrian客串做主持，「訪問」張家朗，有不少互動。﹙黃寶瑩攝﹚

鄭志剛自爆 曾想當消防員、歌星

難得可以見到張家朗、鄭志剛兩位名人，在場的小朋友也搶了溫多娜的工作，把握機會問佢地兒時志願。

張家朗腼腆地說，「細個梗係想做奧運冠軍，而家做到喇，但運動員都係貪心，以後仲有好多比賽冠軍，同埋想再拎埋下屆（奧運）冠軍！」

而Adrian則笑言「細個乜都想做」，大爆兒時曾想過做消防員，甚至歌星。「不過愈著年紀漸長，發掘自己的長處後，就會對自己的路向更為消晰。」雖然Adrian無講自己找到什麼路向，但佢哈佛大學畢業後，曾到日本留學一年， 修讀日本藝術和文化，成功將藝術融入建築之中，打出名堂，正正體驗了發揮自己長處這一點。

現場小朋友踴躍發問，有不少「好Q」。﹙黃寶瑩攝﹚

借機幫集團「賣廣告」 運動員AＱ重要

除了談「我的志願」，現場小朋友亦「唔離地」，都好奇張家朗奪得奧運冠軍，一筆巨額獎金「會點用」，張家朗坦言，現時專注於劍擊，沒有細想獎金用途，「都你儲住先」。

Adrian聞言即時「出擊」，借機幫集團「賣廣告」，「買我啲樓啦！或者買周大福啲金保值！可以捐俾啲運動基金，支持體育發展。」

亦有小朋友亦「預先」向Adrian取經，問及他請人的準則，會選擇成績好還是擅於運動，Adrian笑言，「我覺得運動叻重要，因為會有面對逆境的能力，企業有好多危機，AQ好重要，只要抗逆能力好，就可以面對好多突如其來嘅挑戰。」

本身friend底 活動前再飲咖啡

整個活動，Adrian與張家朗「過劍」，節奏明快，兩人雖然來自不同界別，但本身「Friend底」，同時「咖啡迷」和「波鞋迷」。上月底，張家朗回港後，Adrian亦與他共進午餐，「嘆杯咖啡」，慶祝他在東京奧運奪金而回。飯後張家朗把合照於Instagram 放上限時動態（IG Story），鄭志剛亦有轉載，寫上Coffee Hunter，可見兩人對咖啡的熱愛。

而今次鄭志剛創辦的「飛越啟德運動基金」，邀請家朗出任劍擊大使，是兩人首次公務合作，亦是首度一起出席公開場合對談。據知今日在記者會前，兩人特意先在後台，一起飲杯咖啡敘舊，而咖啡正是上次午餐的同一款，來自危地馬拉的一款咖啡豆。