李寧第3季同店銷售按年錄20%至30%高段增長

李寧（2331）公布，截至今年9月30日止，第三季度集團以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG），第三季整個平台之同店銷售按年錄得20%至30%高段增長。

就渠道而言，期內零售（直接經營）渠道錄得30%至40%低段增長，以及批發（特許經銷商）渠道錄得20%至30%中段增長，電子商務虛擬店鋪業務按年增長為30%至40%中段增長。

年內銷售點減少109個

至於零售表現方面，期內銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得40%至50%低段增長。

就渠道而言，期內線下渠道（包括零售及批發）錄得30%至40%高段增長，其中零售渠道錄得30%至40%中段增長，及批發渠道錄得30%至40%高段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得50%至60%中段增長。

在銷售點數量方面，期內，集團於中國的銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,803個，較上季淨增加99個，本年迄今淨減少109個。在淨減少的109個銷售點中，零售業務淨減少56個，批發業務淨減少53個。

截至今年9月30日，李寧 YOUNG於中國銷售點數量共計1,137 個，較上季淨增加 96 個，本年迄今淨增加 116 個。