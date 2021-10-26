電動車股踩油　比亞迪破頂後入場門檻高　專家﹕可考慮電動車ETF

電動車股再次成為投者追捧對象，觸發點自然是美國電動車生產商Tesla接獲大額訂單後，市值首破萬億美元。多隻在港上市的車股，頓時大開引擎，股價狂飆，其中小鵬（9868）表現最突出，全日爆升11.3%，股價更一度創新高。不過論吸引力，作為藍籌股的比亞迪（1211）仍看高一線。



以今日比亞迪收市價331.4元來看，每手入市成本達15萬元，一眾散戶或有望門輕嘆之感。有分析師建議投資者，可以目光落入與電動車相關的交易所買賣基金（ETF），既降低入市成本，亦因為相關ETF的股份涉及產業鏈內不同股份，希助分散風險。



比亞迪上月內地電動車銷量超出Tesla

電動車受今日遠遠跑贏大市，比亞迪再創新高，一度高見324.6元，收市報311.4元，仍飆2.84%；理想汽車（2015）再創本港上市新高，高見135元，收市報133元，仍揚5.47%；小鵬（9868）亦創上市新高，高見194.9元，收市報190.3元，仍升11.26%。電動車股齊創上市新高，中國早前更提出支持新能源汽車加快發展，讓行業獲國策支持。

電動車在汽車行業日益普及，而中國國產電動車的市場地位亦逐步提高。根據國際能源機構（IEA），截至2020年全球1,020萬輛在使用中的電動車，在中國的佔44%，在歐洲的佔31%，但在美國的只佔17%。在中國，Tesla面臨蔚來汽車（美：NIO）、小鵬等電動汽車製造商的競爭。據GLJ研究報告，今年第二季度，Tesla在中國純電動汽車市場（不包括插電式混合動力汽車）的份額從上年同期的18%下滑至11%。

中國電動車9月產銷再創新高，產銷分別完成35.3萬輛和35.7萬輛，按年增長1.5倍，今年1至9月新能源汽車滲透率已提升至11.6%。「造車新勢力」9月交付量皆已出爐，小鵬汽車官總交付10,412輛，按年增長1.99倍；理想汽車交付量為7,094輛，按年增102.5％；蔚來汽車9月共交付智慧電動汽車10,628輛，年增125.7％。艾德證券期貨聯席董事陳政深指出，中國電動車市場不容忽視，9月份比亞迪中國市場銷量達到7萬輛，遠超Tesla的5萬輛。

專家指，9月份比亞迪（1211）中國市場銷量達到7萬輛遠超Tesla的5萬輛。（比亞迪官網圖片）

造車新勢力都有難唸的經

不過，比亞迪現報311.4元，每手500股，入場費逾15萬元，投資者是否可考慮其餘電動車股，陳政深指出，縱觀「造車新勢力」增長速度快，但是面對全球晶片短缺，供應鏈尚未成熟，早前亦遇到交付挑戰。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，受到晶片供應持續短缺的影響，理想汽車9月交付量有所下降，但自2021款理想ONE上市以來，定單數量持續增長。公司正在採取更多措施，以確保零件的供應，希望盡可能地縮短用戶取車等待週期。

蔚來表示，8月疫情影響公司約2,000至3,000輛產能，隨著中國、馬來西亞部分地區疫情惡化，為晶片供應鏈嚴重限制。

陳政深又指，「造車新勢力」中蔚來汽車主要走高端電動車路線，但上有Tesla及比亞迪，車主若想購買高端車型，蔚來品牌始終年輕，未能提供像寶馬汽車般的信心，更直言蔚來比上不足比下有餘。而理想汽車至今只有一款車型理想One，雖然銷情不俗，但該車屬於混能車，嚴格來說不是新能源車，在某些地區未能受惠稅務減免，且其他車廠亦能生產運能車。反而小鵬汽車車型較多，較具競爭力。

專家指出，縱觀「造車新勢力」增長速度快，但是面對全球晶片短缺，供應鏈尚未成熟，早前亦遇到交付挑戰。（VCG）

電動車ETF值博率高

對於「造車新勢力」股價反彈，陳政深指是炒市場氣氛為主，面對多個行業受監管，資金要找出路，只能流入獲國策支持的電動車股。中央政治局早前部署下半年經濟工作，提及支持發展新能源汽車、碳中和等，電動車股可謂是當炒板塊。

投資者面對比亞迪入門費高、「造車新勢力」遇供應鏈挑戰，應該怎麼部署？陳政深表示，可考慮電動車ETF，例如GX中國電車（2845）今年以來股價已上升近54%，且該ETF最大持倉股比亞迪，其次是寧德時代、贛鋒鋰業（1772），而ETF「易入易出」，風險較低。

但他又指，投資者亦需留意該ETF的單位淨值及流通量，中國電車現時的單位淨值為198.311元，現報199.85元，溢價1.6％，2％以內還屬正常範圍。而中國電車的總發行量為3,745萬股，流通量少，需要依靠莊家操盤，故短炒獲利機會低，中線而言，投資者不妨進場。