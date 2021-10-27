最低企業稅提案︰年利潤超10億的美國企業需納15%稅收

美東時間周二（10月26日），三位民主黨參議員公布了對大公司徵收15%最低公司稅的提案細節。民主黨希望該稅種為龐大的支出計劃提供資金。

中國財聯社10月27日報道，三位參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）、安格斯·金（Angus King）和參議院財政委員會主席羅恩·懷登（Ron Wyden）公布了該提案。

根據該提案，連續三年向股東報告超過10億美元年利潤的公司小組需要支付利潤佔比至少15%的稅收，即便公司有大量減稅額度也不能豁免。同時提案保留研發、清潔能源和住房稅收抵稅的靈活性。

作為將企業所得稅提高至21%的替代方案，這一最低稅率將適用於美國約200家在常規企業稅制度下稅率不夠高的公司，能夠在十年內使政府增加數千億美元的稅收。

懷登在聲明中說道，「美國最賺錢的公司往往就是一些逃稅『大户』，他們年復一年向股東報告創紀錄的利潤，卻少交或不交部分稅款。」15%的最低稅率將有效解決這個問題。

參議員們在聲明中特別提到了亞馬遜，他們說亞馬遜在過去三年報告了450億美元的利潤，但「支付的有效稅率僅為4.3%——遠遠低於21%的公司稅率」。

白宮曾於今年3月呼籲對公司徵收15%的最低稅，不過當時門檻定為20億美元，而不是10億美元。因此，今天參議院公布的提案將適用於更多公司。

值得一提的是，15%的「大公司稅」與美國在國際談判中一直推動的15%的「全球最低企業稅」不同，「全球最低企業稅」要求公司繳納在經營地區15%的所得稅。