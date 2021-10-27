Tesla獲利盤湧現車股受壓　憧憬加價啤酒股飲得杯落｜巨子股評

港股上日跟隨內地股市先升後回，恒指收市跌近一百點。隔晚美股三大指數亦出現先升後回穩，重磅科技股升幅收窄，Facebook業績遜預期股價更挫近4%。預期港股在明日期指結算日前，續於二萬六大關爭持。股份板塊方面，消費股值得留意，繼豬肉價格回升推高食品股後，最新中港啤酒股亦齊齊炒上，市場憧憬加價。



Tesla高位呈十字星 內地造車新勢力跌近2%至6%

美股方面，三大指數升幅收窄，僅微升0.04%-0.2%。以科技股主導的納指表現繼續跑輸，未能跟隨道指及標普500指數一樣突破歷史高位。主因多隻重磅科技股升幅收窄，令納指早段曾升逾1%，收市僅微升9點，升幅不足0.1%，報15235點。成分股中，業績遜預期的Facebook股價反覆跌近4%，同時公布從四季度開始，把Facebook Reality Labs作為一個單獨的報告部門，與Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp等軟件收入區分開來，並預計今年對Facebook Reality Labs的投資將使整體營業利潤減少約100億美元。

至於本周升勢強勢、市值突破1萬億美元的Tesla(特斯拉)開始乏後勁，高位見獲利盤湧現。股價早段一度抽高近7%，再創新高見1094元，不過收市卻倒跌0.6%，於高位營造十字星，或為轉勢訊號。同時，令到一眾內地的新能源車股亦回落，理想汽車、蔚來汽車及小鵬汽車美股回吐近2%至近6%，相信港股股價亦會跟隨回吐。

Tesla高位呈十字星 內地造車新勢力理想汽車、蔚來汽車及小鵬汽車跌近2%至6%。（林勇攝）

啤酒業AH股齊炒上 憧憬加價

啤酒行業A股及H股昨日一同炒上，百威亞太(1876)、潤啤(291)及青啤(168)升近4%至8%，市場憧憬加價潮將至。投行大摩指華潤啤酒近期股價經調整後，認為價值正顯現，相信調整已大致反映行業於今年第三季銷量按年下跌6%(受到新冠疫情反覆的影響)。據該行透過行業了解，華潤啤酒在主要的次品牌及以上產品，包括Super X、喜力及Marrsgreen等帶動下，高端化趨勢穩固。

啤酒業AH股齊炒上，市場憧憬加價，百威亞太明日發季績(資料圖片)

百威亞太明日發季績 9月內地業務表現料遜色

另一間酒股百威亞太明日將發業績，高盛指出受第三季疫情帶來的影響，預計今年第三季集團自然收入增長和正常化EBITDA均倒退6%。

對於內地業務，該行指公司7月和8月中國業務的整體表現與市場一致，但預計公司9月中國業務表現將低於市場，因受疫情影響的地區的風險較大，特別是福建和黑龍江均是其擁有較高市場份額的兩個省份。

近日內地媒體消息指，百威亞太正在研究在今年第四季至明年第一季，對百威等部分產品加價，加價幅度保持與CPI增幅相當。至於華潤啤酒於9月份推出勇闖天涯新包裝，正逐步推動各地區提價。上海、山東等多地已收到提價通知，幅度在10%上下。