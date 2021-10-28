李寧配股累股價急挫　專家看法兩極　黃國英︰呢隻要等　唔係即食

内地大吹「共同富裕」之風，加之推廣全民健身計劃，一些跟國策有關的股票紛紛受到追捧，例如體育用品股李寧（2331）。該股擬以先舊後新方式配售1.2億股，集資逾百億元。

消息公布後，李寧全日下跌8.19%至87.4元，接近87.5元的配股價。對於後市，專家看法兩極，惟皆不建議現價撈低博短炒。

黃國英又稱，以體育用品股來説，李寧表現會較為出色。﹙資料圖片﹚

黃國英︰國人追捧「國產化概念」 李寧宜長揸

李寧是次配股估計所得款項淨額約104.3億元，擬將款項用作投資新產品、業務擴展、未來業務投資等事宜。對於李寧股價今日受壓，豐盛金融資產管理董事黃國英表示，大規模批股後，股價一般不會立刻上升，加上近期股市淡靜，短炒就「無希望喇！」他建議無貨投資者可以待股價跌至84附近水平入手，「呢隻要等，唔係即食。」

黃國英又稱，以體育用品股來説，李寧表現會較為出色，對比其他同類型的公司，尚有很大的空間，應以長期投資比較好，「買一個合適的注碼，成投資組合成員之一。」

李寧現時市值近2,200億元，市盈率達到60倍，同業安踏（2020）也只是約40倍市盈率，為體育用品股中最「貴」。李寧究竟又有何因素令股價從年初至今升近八成？黃國英指是「國產化概念」，「現時内地追捧中國品牌取代國際品牌，再推崇成國產龍頭，就像是國產化妝品品牌珀萊雅（深圳：603605）亦被『爆買』一樣。」

他補充，三大體育用品股，即安踏、李寧及特步（1368），仍以李寧為首選，其次才是特步及安踏，「安踏股價料不會那麽快升上去，而特步規模太小，形象亦未見鮮明。」

黃國英稱，以3間企業來說，李寧會是他的首選，其次是特步及安踏。﹙資料圖片﹚

陳政深：沽咗佢，留嚟無用！

至於艾德證券期貨聯席董事陳政深，則較為看淡，他直言︰「沽咗佢，留嚟無用！趁個市未散晒，先沽貨再拎啲錢傍身啦！」

陳政深指出，不見得李寧是次配股有新項目要推進，以基本面因素去看，其業務發展空間少，加上北方銷量比南方銷量更高，「來自北方的2至4線城市主要是李寧的收入來源，惟這些城市的消費能力較低，使企業增長有限。」

反推介美國同業

陳補充，人們憧憬冬奧能帶動李寧股價之事，仍存在「五十五十」的變數，雖然内地體育用品市場看來不差，仍然存在很大的消費力，惟其經濟結構某程度影響了李寧的業務，國内的同類型業務來説，會比較推薦特步，至於安踏的股價走勢暫時未如理想，因此陳政深沒有推薦。

除了國產用品，陳政深表示美國戶外用品公司、UGG的企業Deckers Outdoor（DECK）不失為體育用品股的好選擇。「現在的價錢其實已經可以入手，穿了200天線後便很快會升上去，阻力位為400美元，下望330美元左右。」