北交所開市臨近　專家：不必憂心資金分流

據《上海證券報》11月2日報道，中國證監會、北京證券交易所（簡稱北交所）10月30日發布了涉及北交所發行融資、上市、審核、持續監管的一系列基礎制度規則，這批規則將自11月15日起實施。

市場人士認為，北交所核心制度框架即將搭建完畢，開市時間也基本明朗。受此消息帶動，精選層昨日大面積飄紅，部分個股強勢漲停。

隨着北交所開市時間臨近，投資者中也出現了「北交所開市可能造成資金分流，影響滬深市場」的觀點。

就此，多位專家及市場人士接受採訪表示，北交所開市後，多層次資本市場格局進一步優化，北交所將與滬深交易所錯位發展，其開市不會給滬深市場帶來顯著的資金分流壓力。同時，三個交易所錯位、互補發展，將有利於資本市場長期健康穩定運行。

北交所乃新三板精選層基礎上設立

有資深投行人士對記者分析稱，北交所是在新三板精選層的基礎上設立的。從一級市場看，北交所立足服務創新型中小企業，在一級市場融資規模方面與滬深交易所存在較大差異，且首批上市公司由精選層現有掛牌公司直接平移而來，不涉及短期內集中發行融資。

從二級市場看，北交所上市公司的平均總市值和流通盤規模，均遠小於滬深交易所上市公司，北交所市場的總規模，也難以在短時間內達到滬深交易所的數量級。

從投資者看，北交所實施嚴格的投資者適當性管理制度，預計北交所將集聚不同風險偏好、不同投資習慣的投資者群體，直接分流滬深二級市場資金的壓力相對較小。

與滬深交易所錯位發展

中金公司投行部門相關負責人同樣表示，北交所設立有利於構建大中小型企業良性互動、協同發展的資本市場新格局，其開市將進一步完善資本市場的基礎設施，使資本市場能夠服務更多不同層次、不同發展階段的企業。

該負責人還談到，北交所將與滬深交易所錯位發展、互聯互通，成為多層次資本市場的關鍵一環。北交所開市後，京、滬、深三地交易所將形成功能互補、各具特色、各顯優勢的格局。

其中，滬深主板市場主要為成熟的大中型企業服務，滬市科創板為具有硬科技特徵的企業服務，深市創業板為高新技術企業、戰略新興產業企業服務；而北交所定位於打造服務創新型中小企業「主陣地」，聚焦創新型中小企業，服務對象「更早、更小、更新」。

廣發證券策略團隊相關負責人認為，新三板交易活躍度相對A股較低，交易規模也遠低於A股的整體交易規模，即便考慮投資者門檻降低、活躍度提升等因素，北交所開市對滬深市場產生的影響也微乎其微。

中長期看，北交所開市運行，將有效提升資本市場中小市值、新興產業企業的佔比，有利於提升投資者對成長股的風險偏好。他還表示，滬深兩市的股權業務長期被頭部券商佔據，新三板市場的情況有所不同，北交所開市將為中小券商提供差異化的發展契機。