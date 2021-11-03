易綱：加強個人信息保護力度　激發市場主體活力和科技創新能力

人民銀行行長易綱在2021年第六屆香港金融科技周（Hong Kong Fintech Week）的線上會議分享他對於中國個人信息保護的一些觀察及見解。

易綱表示，過去10年金融科技發展迅速，俗稱為「ABCDE」包括人工智慧、大資料、雲計算、分散式記帳以及電子商務等技術廣泛應用於金融領域，推進金融服務變得更普及化。他解釋指，在金融科技領域，誰佔據流量，誰就有資料，誰有資料，誰就有客戶，如果客戶有黏性，就可以持續獲取資料，所以大型科技公司在資料的佔有、運用、存儲方面越來越有優勢。但這亦會引發個人資訊保護問題，所以加強這方面的保護非常重要。

加強個人資訊保護的實踐經驗

易綱表示，未來將進一步完善金融領域個人資訊保護的法律制度。他又分享在加強個人資訊保護的幾點實踐經驗。

一是建立一套健全的法律法規和監管體系是實現個人信息保護的基礎。目前，中國個人信息保護法律體系已初步建立，政府部門將依法實施公平監管。

二是個人信息保護的最終目的是促進數據的合理使用。要在充分保護個人信息的前提下，探索實現更加精確的數據確權，更加便捷的數據交易，更合理的數據使用，激發市場主體活力和科技創新能力。

三是需要加強國際之間的合作。目前個人資訊流動隨著金融科技的發展具有跨界、不同行業和跨區域的特點，需要各國的立法司法和行政當局在反壟斷、資料監管和消費權益保護等方面加強合作和監管協調，尤其是要在個人資訊保護的國際標準制定上通力合作。