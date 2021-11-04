歐冠昇：三大動力推動中國市場擴張　十年後資本規模達百萬億美元

港交所（0388）行政總裁歐冠昇在「金融科技周」上致辭，表示疫情改變行業生態，企業對科技發展更為重視，中國今年新增40間「獨角獸」企業，讓總數增至260間，認爲香港作為風險管理及集資中心，是連接中國和世界的重要角色。

歐冠昇表示看好中國資本市場仍在快速增長，現時中國股票、債券資本市場規模約30萬億美元，預計10年後增長至約100萬億美元，為香港市場及投資者帶來機會。他提出三大動力以推動中國資本市場擴張，包括內地儲蓄釋放、跨境資金流及企業創新。

内地人民儲蓄達600萬億元 歐冠昇：「相當富裕」

他表示，香港在資本層面正面臨重大發展機遇，包括對內地市民儲蓄釋放。他指有9成內地投資者的資金集中在房地產以及定期儲蓄，在低息環境下需尋找其他投資。而内地人民儲蓄率相等於GDP的45%，累積金額達600萬億元人民幣，指内地人民「相當富裕」。但即使內地證券用戶數量已經達到3億，惟只佔人口的21%，比美國35%的比例較為少。

他又指，國際投資者對中國的投資嚴重不足，目前A股僅有5%市值由外資持有，人民幣於國際儲備僅佔2%，中國投資者境外持股則在GDP中佔6.1%。惟今年上半年，國際投資者投資内地市場的金額按年升51%，相信未來中國進一步開放資本市場，跨境資金流動會的規模將極為龐大。