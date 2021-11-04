聯儲局縮減買債　景順：寬鬆貨幣環境將持續　惟買債計劃或加速

聯儲局隔晚議息聲明公布啟動「收水」，將目前每月1,200億美元的資產購買額度，每月减少150億美元，按此進度，預計將在明年6月結束買債，惟強調「現在不是加息的時候」，維持利率不變。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，聯儲局議息決定意味著寬鬆的貨幣環境將持續一段時間。

趙耀庭指出，聯儲局宣布維持政策利率不變，資產購買規模從11月開始每月縮減 150 億美元，符合市場預期。由於聯儲局尚未將加息納入討論的一部分，而且寬鬆的貨幣環境將持續一段時間，美國股市全線上漲。市場對政策出現錯誤的擔憂已經消退，央行目前不會僅僅因為暫時或持續的高物價而提早結束剛剛起步的商業周期。

通脹方面，趙耀庭又指，聯儲局主席鮑威爾繼續認為美國的高通脹仍然是暫時性，暗示持續時間比先前預期長。他還指出，供應鏈和勞動力短缺導致價格上漲，應該會在未來得到緩解。這些因素加上去年低基數，通脹水平應該會從明年3月起開始緩和。

不過，他又指，聯儲局以「如果經濟前景發生變化」的論調，為每月150億美元的縮減計劃保留空間。儘管措辭有意保持中立，但肯定帶有較為緊縮的意味，暗示債券購買計劃可能會加速。

該行認為，聯儲局將在 2022 年下半年的某個時候調高基準政策利率，屆時失業率應處於或接近新冠疫情之前的水平。