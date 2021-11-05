世茂許世壇︰債價急挫不排除有惡意成份　調控政策肯定已見底

內房債務風暴愈吹愈烈，多家公司股債雙殺。其中，世茂集團﹙0813﹚今日﹙5日﹚債券價格曾急瀉，股價全日更收挫13.3%。集團管理層於收市後舉行了投資者交流電話會議，澄清市場謠言同時，並交代公司發展情況，以及對行業的看法。

債價急挫 不排除有惡意成份

針對網傳「世茂與陸家嘴信託談延期」的消息，集團董事局副主席、總裁許世壇表示，世茂與陸家嘴信託合作正常，過往從未出現過逾期或面臨延期償付的情況，「﹙信託﹚最快也要2022年、2023年才到期，不可能目前就違約！」

至於債價急挫，他表示，發現有些成交只涉及一手，不排除當中有惡意成份，集團可能會依交易所建議，取消散戶的買賣。同時，為穩定市場信心，他透露公司將會回購美元債及股份，著投資者留意公告。

世茂10月銷售額超過200億元人民幣，較高位300億少。﹙資料圖片﹚

明年合約銷售情況難測

至於賣樓情況，許世壇透露，集團10月銷售額超過200億元人民幣，雖然較高位300億元回落，但相對同行算是跑得快。他預期今年合約銷售額約2,900億元，較目標3,300億元少400億元。「我們7月開始有降價行動，旗下項目毛利高，故有空間﹙降價﹚，但幅度没有一些行家減30%、40%大。」

明年銷售情況方面，他認為較難預測，但政策已到底，會慢慢轉好，快有正面政策出名，雖然明年合約銷售可能會再降，但估計幅度不會很大。

許世壇補充，公司與銀行仍有新業務。待市場融資、按揭、政策政常化後，肯定會再買地，「目前只有央地在買地，民企没有。」另一邊廂，他指出，集團擁有許多優質資產，但目前仍「不想買」，除非能帶來高的利潤或正現金流，「上海、北京有寫字樓，是否出售，要看價格。香港樓盤項目明年開售，有200億元，但如果打六折，肯定不賣，八折或者可能會考慮。」

許世壇認為，調控政策已見底，近月按揭已見放寬。﹙資料圖片﹚

調控政策已見底

談及行業整體發展，許世壇重申，地產對國家來說，仍然是很重要的行業，今年銷售規模達17、18萬億元，倘加上二手市場更達28萬億元，「政府好關心市場，不能出事情！」

他認為，政策肯定已到底，且有政策支持剛需、改善住房等，但要時間傳導，目前要恢復市場信心，「第一步是政府給信心，第二步市場陸續建立信心，這一、兩個月是行業關鍵，明年初料有更多好政策出台，這行業體量太大！」

問及假如政策無放寬，行業可以捱多久，許表示，每間企業的情況都不一樣，但他聽過一個有趣的說法，即使是最強的開發商，在最嚴的政策環境下，也不可能捱到3個月。但他不相信政策會一直嚴下去，事實上現時已見放寬，「有些發展商走偏了，政府在糾正，但按揭已放寬！」