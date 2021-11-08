選股績效大公開！　投資經驗之談　「行動從不會嫌太遲」｜聶振邦

截至11月5日（上周五），2021年已餘下不足兩個月的日子，恒指收報24870點，較去年底的27231點累跌2361點，跌幅為8.67%。自2012年至今踏入第十年，按年度計算，期內現共四年錄得跌市，見於2015、2018、2020和2021年，相對跌幅為7.16%、13.61%、3.40%和8.67%，即現為表現第二差的年度。

而上述三個完整年度2015、2018和2020年，筆者分別選上22、47和60隻倍升股；另可留意於2015年4月初才開始從事選股工作，反映當年只有3/4的工作時間，故此就年度化按比例而言約選出29隻股份。至於自2017年起，筆者訂下每年選出不少於30隻倍升股的目標，於2017至2020年選出倍升股數目介乎36至60隻，即訂立目標以來已順利達標。

目標年選30隻倍升股已達標

當然，我們更關心的是在2021年的選股績效，截至11月5日已選上30隻倍升股，繼續保持完成年度目標的優良佳績，至今已是連續五年辦到。期內共分析205隻股份，相對30隻倍升股，佔比近一年半；按常態每年在港交所上市的股份，於最佳表現時大概有5%至8%屬於倍升股，可見現時仍有近兩個月的日子，筆者的選出倍升股的績效已跑贏大市。

而選上的30隻倍升股，截至11月5日收市，升幅介乎1.00倍至少於1.20倍有6隻、介乎1.20倍至少於2.00倍有13隻，以及2.00倍或以上有11隻。於暫時表現最好的11隻股份之中，有3隻升幅更超過3.00倍，分別表現為3.67、4.09和5.31倍。

留意三個倍升選股方向

統計數字反映不論在市好或市差的情況，只要能掌握選股秘訣，一樣能成功選出大量倍升股。另可留意新股表現，於選上的30隻股份中有9隻是新股，佔比近1/3，與財技股同為9隻平分秋色。緊隨其後有8隻是估值偏低的股份，餘下4隻是實業股，可見論到尋找倍升股，大家不妨收窄選股範圍集中到新股、財技股（尤其是供股操作）和估值偏低的股份。至於由2015年4月初至今，筆者共分析1,558隻股份（全部均以內文不少於1,000字的文章方式發佈），其中倍升股有524隻，佔比為33.63%，即平均分析少於3隻股份，便有1隻是倍升股。

行動從來都不會嫌太遲

無懼與大家分享選股績效，除了因為筆者在行內有不俗的選股能力，亦配合對於每個月選上的股份，均有進行月結記錄，能持續跟進自己的選股表現。「行動」從來都不會嫌太遲，只要專心對一種投資工具進行鑽研，並像那樣記錄每次分析結論及其後表現，投資技巧一年有小成，三年漸入佳境，五至八年趨向成熟及有所成果，這是筆者結合超過二十年投資經驗對大家的鼓勵。筆者亦將近年選上倍升股的心得，收錄在剛寫起的新書著作《百股倍升黃金路》之內，現正進行校對工作，預算在今年底或明年初面世，希望本作能為大家提供更多選股靈感。

回看今年暫時選股績效，在205隻選出的股份，升幅為一成或以上有70.73%，佔比逾七成，在今年普遍日子恒指表現欠佳之時，相信績效已對大家有所交代。另可留意升幅不少於兩成的也有107隻，佔比52.20%，亦超過五成。

筆者換另一角度分析，上述的205隻股份，表現跑輸大市的有26隻，佔比為12.68%，不足一成三，所以懇請大家若要評論筆者選股績效時，應以整體績效進行評價，否則單是抽出那廿餘隻股份試圖矮化筆者，便證明不是在作客觀評論，而是別有用心。

最後分享截至11月5日，這205隻股份按分析當時開市價或上市價，與其後高位比較，平均績效為50.05%，較恒指以每月初開市位與其後高位比較，產生平均績效為4.62%，大幅跑贏大市45.43%，期望在年結後再與大家分享選股績效時，能為大家帶來優於現況的佳績。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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