Bill Gates大預言：30年後石油公司將「一文不值」

如果你想從億萬富翁、微軟（Microsoft）聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）那裏尋找到有關超長期股票選擇的答案，那就是：避開石油巨頭。

《財聯社》11月8日報道，蓋茨近日在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26氣候峰會上表示，隨着世界逐漸遠離化石燃料，並採用更多清潔和可再生能源，主導市場一個多世紀的石油巨頭可能會陷入困境。

「有些巨頭會倒下。你知道，30年後，這些石油公司中的一些將變得一文不值，」蓋茨直言不諱地表示，他一直倡導投資可再生能源和綠色技術。

埃克森美孚（ExxonMobil）、英國石油（BP）和荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）等公司的股價過去5年都出現了下跌，尤其是在新冠疫情爆發之際，疫情削弱了對石油的需求，甚至給最大的石油和天然氣公司造成了巨大損失。

美國最大的石油和天然氣生產商埃克森美孚（ExxonMobil）去年虧損了200億美元。目前該公司市值仍高達2,750億美元，但隨着美國等國家改變能源政策以應對氣候變化，以及汽車行業朝着電動化未來邁近，投資者對石油股的前景越來越懷疑。

「對於石油公司，我們仍然不認為它們代表着良好的長期業務。」BMO全球資產管理公司（BMO Global Asset Management）歐洲股票主管戴維·莫斯（David Moss)）今年8月表示。

冀傳統能源企業多發展再生能源

蓋茨表示，將業務轉向可再生能源的主要石油公司將有幸存的機會。但在今年5月，國際能源署（IEA）分析師Heymi Bahar表示，「大型石油公司不太可能成為可再生能源技術的領導者」。

「他們會成為可再生能源技術的主要投資者嗎？答案是否定的，」 Bahar表示。「他們會加快腳步嗎？是的，當然。」

蓋茨表示，他相信石油公司可以相對容易地將業務從化石燃料轉向更清潔的能源。他引用低碳氫作為一個可能的例子——它在燃燒時向空氣中排放的碳比今天的温室氣體要少。

「我們在美國有一個管道基礎設施，可能可以對其進行改造，以輸送氫氣。」蓋茨稱。

但蓋茨的投資記錄暗示其對石油行業的前景並不樂觀。在他的新書《如何避免氣候災難》（How to Avoid a Climate Disaster）中，蓋茨寫道，他在2019年了剝離了所有「在石油和天然氣公司的直接股份，以及管理蓋茨基金會（Gates Foundation）捐贈基金的信託。」