軟銀願景基金勁蝕超8000億日元　孫正義：正處於「暴風雪」中

願景基金三季度虧損為8,251億日元，超過了該基金在2020年初疫情導致的7,886億日元此前最高虧損額。據了解，願景基金1號與2號規模約1,400億美元，是全球最大的風險投資基金。

據《中國基金報》報道，雖然軟銀首席執行官孫正義形容軟銀是隻會下「金蛋」的鵝，把上市的初創企業中持有的股份比喻為「金蛋」，但三季度軟銀持有股份IPO數量有所下降，所持有的韓國最大電商Coupang等許多股票也出現了下跌，財報顯示這兩隻持股的減值就達67億美元和61億美元。

受願景基金業績拖累，軟銀集團的利潤大變臉。今年一季度集團還賺得5萬億日元（合440億美元），創下日本公司歷史最大淨利潤，三季度卻淨虧損3,970億日元（合35億美元）。這也是自2017年成立以來，願景基金第二次從集團的主要利潤貢獻者變成最大的拖累。

在周一（11月8日）公布收益前，軟銀股價收於6,161日元，下跌0.77%。今年以來，軟銀股價已經下跌了約四分之一。軟銀表示，將在未來一年內回購至多1萬億日元股票，回購股份比例至多將達14.6%。

願景基金盈虧波動大

孫正義的願景基金自2017年創建以來，一直盈虧波動較大。基金第一次低迷始於2019年，先是優步上市表現令人失望，其重點投資的WeWork首次上市失敗，接着是新冠疫情的影響，基金出現大額浮虧。

風水輪流轉，去年下半年來，基金所投資的美國快遞公司DoorDash、韓國電商巨頭Coupang紛紛上市。隨着全球科技股飆升，願景基金連續三個季度盈利創下新高。

可現如今，受全球監管對科技行業的衝擊，願景基金持有的一些公司價格暴跌，該基金再度陷入虧損。其中，韓國電商巨頭Coupang浮虧最多，該股較今年3月的發行價已低15%。

去年8月上市的中概股貝殼，一度給軟銀帶來了51億美元的未實現收益。不過，受中國房地產市場變化影響，其股價已較峰值下跌逾70%，也跌破發行價，為基金帶來22億美元浮虧。

業內分析師就指出，願景基金今年許多上市公司的股份都出現了「破發」，局面相當糟糕。實際上，過高定價IPO的幕後推手就是願景基金自己，這不由得讓人懷疑，通過大幅投資推動公司快速上市，然後回收資金的整個投資流程是否已經被打斷。

據證券時報，在隨後舉行的財報問答環節，軟銀集團主席、前日本首富孫正義表示，公司目前正處於「暴風雪」中。但孫正義也強調，雖然願景基金近三個月表現不佳，但從累計投資回報的角度來看願景基金仍為投資者帶來了接近6萬億日元的回報。更重要的是，願景二號基金目前仍處於佈局階段，有望在幾年後進入回報期。

當被問到中國科技行業以及初創企業未來發展前景時，孫正義表示軟銀集團將繼續投資中國企業，特別是人工智能行業。

清倉亞馬遜、台積電等股票

三季度，軟銀將一些股票投資套現，8月出售了價值22億美元的DoorDash股票，9月出售Coupang股票，兑現約17億美元。願景基金其它亮點包括其印度投資組合，其中約車公司Ola和物流公司delivery正在上市。

願景基金2號也正積極展開投資，目前投資總額已達335億美元。相較於願景基金1號主要由沙特阿拉伯、阿布扎比等國的主權財富基金籌集資金，第二隻產品約400億美元的資金主要為軟銀自籌，自主靈活性也應該更大。

孫正義還大幅縮減了有爭議的股票和期權交易計劃，變賣了他在亞馬遜、台積和貝寶（PayPal）的全部股份。軟銀三季度持有的上市股票總額為50億美元，低於二季度的136億美元。