內地金融監管現積極信號　房貸放款提速　10月個人房貸月增超千億

據人民銀行公布的數據，反映近期金融機構房地產貸款投放明顯提速，多跡象顯示市場對房地產行業風險偏好有所回升。

人行公布10月末個人住房貸款餘額37.7萬億元人民幣，當月增加3,481億元（人民幣‧下同），較9月多增1,013億元。

另據《財聯社》報道，從多家銀行獲悉，10月份房地產開發貸款投放也大幅增長，11月首旬各行房地產貸款投放力度進一步加大，預計本月房地產貸款按月增長態勢仍將延續。

11月10日，滬深港三市房地產板塊逆市上漲。A股市場上房地產板塊漲幅居前，房地產行業指數（申萬）全天上漲2.79%，京投發展、保利發展、金地集團、金科股份、鐵嶺新城等個股漲逾5%。港股方面，房地產板塊收盤上漲3.69%，中國恒大漲3.04%。

《中國證券報》援引分析人士意見稱，10日滬深港三市房地產板塊逆市上漲，主要是由於近日內地房地產行業融資出現邊際回暖跡象，金融市場上對內地房地產行業的謹慎情緒有所緩解。

銀行間市場交易商舉行房企代表座談會

11月9日，中國銀行間市場交易商協會舉行了房地產企業代表座談會。據參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園、龍湖集團、佳源創盛、美的置業等公司近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

業內人士表示，此次房地產企業代表座談會可以被看作是房企融資環境鬆動的新信號，「現在對房地產企業來說，保持現金流的穩定至關重要，只要增量融資的渠道能打開，企業的流動性就會得到改善。」

近期值得關注的還有高盛（Goldman Sachs）選擇逆勢買進中國房企債券。對此，中國人民銀行主管媒體《金融時報》11月發文稱，積極信號顯現。地產債市場近日初步迎來久違的暖意，與此同時多家房企通過回購美元債等方式應對市場疑慮、傳遞現金流充裕的信號。