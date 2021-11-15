半新股微創機器人、醫脈通逆淡市奇葩　當心阻力將至？｜聶振邦

截至2021年11月12日（上周五），有83新股已在港上市，相信大家也留意到「醫療和生物科技」，以及「房地產和物業管理」為兩大新股陣型，不過就上市數目而言，後者卻顯著遜色，有14隻股份，佔總體83隻之16.87%。

至於前者，單是B類股份已有17隻，佔83隻之20.48%，已逾兩成，即少於五隻新股便有一隻是B類股份。若計及非B類股份的11隻，醫療和生物科技新股有28隻已上市，佔總體達33.73%，即少於三隻新股便有一隻屬此類。另可留意現已通過上市聆訊的四隻潛在新股，其中兩隻亦是生物科技範疇。

截至迄今至今，「醫療和生物科技」新股已有28隻已上市，佔總體的83隻約達33.73%，即少於三隻新股便有一隻屬此類。（資料圖片）

新股表現普遍受恒指表現拖累

數據反映對於新股市場，醫療和生物科技股份的研究價值，高於其他行業類型。然而，大家或許以股價表現來衡量一個行業的股份是否值得花心思鑽研，就此角度而言，不少投資者或會感到失望，皆因上述28隻股份，按上周五收市價計算，只有5隻仍在上市價之上，佔28隻之17.86%，少於兩成顯然表現欠佳。

不過，實情大家也應明白今年總體新股表現就不理想，皆因恒指於6月以來一直在跌，現時距離2021年結束僅約一個半月，但恒指現處位置，仍較去年底的27231點低近2000點，所以拖累新股表現需要理解。

港股表現遜色，拖累新股今年表現亦欠佳。（資焊圖片）

醫脈通及微創機器人表現較強勢

2021下半年暫時表現最好兩隻醫療和生物科技新股，分別是在7月15日和11月2日上市的醫脈通（2192）和微創機器人－B（2252），現較上市價高逾六成及四成。由於上市日期相隔超過三個半月，可見上市時點與股份表現的關連性偏低。

不過醫脈通表現強勢有跡可尋，有別於B類股份，除了具備收入基礎，盈利表現同樣出色，於2018至2020年股東應佔溢利分別約1,419萬、3,127萬和8,520萬元（人民幣‧同下），相對增長率為1.20和1.73倍；至於2020和2021上半年的經調整溢利（主要撇除上市開支）約3,452萬和5,116萬元，增長48.23%，證明上市後繼續保持強勁增長。

惟股價未突破 投資者需備戒心

不過要留心股價現水平已較上市價高逾六成，並且明年1月15日基石投資者解禁，可出售上市時獲發股份，屆時或會構成沽壓。股價現正逼近50元水平，持貨若於未來兩週未見突破此水平收市，應有所戒心。

另想指出此股上市時招股規模約1.55億股，扣除基投持有約6,278萬股後，招股規模街貨量約9,231萬元，少於1億股反映街貨量少，為股價上揚帶來有利條件。有別於微創機器人上市在11月初，醫脈通上市首日恒指收報27996點，而11月2日則收報25099點，相距近2900點，所以微創機器人上揚屬逆市奇葩。

微創機器人上市價為43.2元，現於60元以上。（招股書截圖）

雖然微創機器人為B類股份，暫時基本面不及醫脈通，勝在具行業獨特性，首隻在港上市關於醫學機械人的股份，加上招股規模為3,620萬股，扣除基投獲發約1,712萬股後，招股規模街貨量僅約1,908萬股，少於2,000萬股，遠低於上述1億股的標準，相信是這兩因素帶動股價節節上升。

微創機器人上市價為43.2元，現於60元以上，較筆者上市前分析合理值為56.90元已高出約7.00%，而在25名上市前投資者加上7名基投，其中23名持有總體投資者持股之75.57%，平均成本價為31.6122元，意味著當股價為63.25元或以上，已較上述平均值高逾一倍，故此本週未見收高於64.00元或以上，應對股價走勢有所戒心。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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