香港電訊林國誠：料年底時5G滲透率可達到2成

5G發展在港日益普及，香港電訊（6823）香港移動通訊個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，每個港鐵站均能被公司的5G被覆蓋，現時覆蓋率逾9成多，而截至年中擁有逾60萬名客戶。

林國誠指，市面上越來越多5G手機，價錢亦較以往便宜，因此會有更多客戶需要使用5G計劃，期望新推出的月費計劃有助提升ARPU （每用戶平均收入）。他表示新投得的頻譜主要用在5G上，團隊正在全速進行建設，惟暫時未有投入服務的具體時間。

另一方面，旗下品牌csl今日發布全新5G x MIRROR企劃《 Experience the World Differently》，一共推出12套分別為298元以及398元的5G計劃，客戶除了可以得到13張MIRROR成員的SIM卡，還有限量珍藏品。香港電訊

是次csl緊貼「元宇宙」趨勢，在5G計劃所附贈的MIRROR紀念品中加入相關技術，推出AR月曆、珍藏卡等，林國誠表示AR是「元宇宙」的重要元素，又指「csl為首間使用AR創造5G生態系統的公司」。

林國誠又表示，MIRROR出道時間跟旗下csl的5G計劃推出時間同樣於3年前，因此別具意義。他指今日在現場已經有不少客戶申請新的5G計劃，相信藉由MIRROR的感染力以及粉絲龐大的消費群，推動5G的上客量，並表示對今年底達到2成5G滲透率感到樂觀。

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