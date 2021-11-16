美國上月通脹升幅為30年來最快　有何解救良方？　羅奇﹕立即加息

美國通脹持續高企，上月當地通脹按年升幅達6.2%，幅度為30年來新高。物價騰貴，對低收入士的生活可謂百上加斤。要解決通脹問題，又有何良方？著名經濟學家史蒂芬·羅奇（Stephen Roach）認為，遏制通脹只有一個辦法：立即加息。如果不這樣做，物價上漲可能會對整個經濟造成衝擊。



這位耶魯大學高級研究員、（Morgan Stanley）前首席經濟學家在當地時間周一（11月15日）的一次採訪中表示：「他們否認。他們仍然認為，這些都是與新冠疫情相關的短暫反彈效應。我要把責任全部歸於美聯儲。他們推遲實施更有意義的貨幣緊縮政策的時間越長，滯脹的風險就越大。」

羅奇一直警告說，美國經濟距離滯脹還差一個供應鏈事故。現在，他認為美國正處於供應鏈斷裂的陣痛之中，而消費者需求正處於狂熱狀態。

他說：「總需求水平遠高於聯儲局在最近政策會議上評估通脹前景時的預期，所以供求不平衡將會持續下去。變成持久的。」

在羅奇看來，聯儲局搞錯了輕重緩急。他質疑該行在加息前縮減資產負債表規模的意圖。

羅奇說：「他們需要首先提高利率，然後再考慮資產負債表的問題。他們需要使用最有影響力的工具，而不是影響力最小的工具，也就是資產負債表。」

羅奇擔心聯儲局過於軟弱，無法對抗通脹，他認為美國國會在緩解通脹的影響方面無能為力。因此，責任在於美聯儲。

曾任聯儲局經濟學家的羅奇表示：「我在70年代初在聯儲局工作時，就從關注臨時性的特殊因素中學到了痛苦的教訓，那是災難的根源。今天的聯儲局真的沒有機構記憶。控制室裏的政策制定者對我們現在看到的這種衝擊沒有任何第一手經驗。」