中國銀保監會︰三季度末商業銀行不良貸款率1.75%

11月16日，銀保監會發布2021年三季度銀行業保險業主要監管指標數據情況，整體來看，銀行業和保險業的資產規模和金融服務等能力均在不斷增加。

銀行業方面，截至2021年三季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產339.4萬億元，按年增長7.7%。其中，大型商業銀行本外幣資產137.2萬億元，佔比40.4%，資產總額按年增長6.9%；股份制商業銀行本外幣資產60.8萬億元，佔比17.9%，資產總額按年增長7.8%。

2021年三季度末，商業銀行不良貸款餘額2.8萬億元，較上季末增加427億元；商業銀行不良貸款率1.75%，較上季末下降0.01個百分點。商業銀行正常貸款餘額159.4萬億元，其中正常類貸款餘額155.6萬億元，關注類貸款餘額3.8萬億元。

前三季度，商業銀行累計實現淨利潤1.7萬億元，按年增長11.5%。平均資本利潤率為10.10%，較上季末下降0.29個百分點。平均資產利潤率為0.82%，較上季末下降0.02個百分點。

2021年三季度末，商業銀行（不含外國銀行分行）核心一級資本充足率為10.67%，較上季末上升0.17個百分點；一級資本充足率為12.12%，較上季末上升0.22個百分點；資本充足率為14.80%，較上季末上升0.32個百分點。

保險業方面，2021年三季度末，保險公司總資產24.3萬億元，較年初增加2.0萬億元，較年初增長9.0%。其中，產險公司總資產2.5萬億元，較年初增長8.9%；人身險公司總資產20.7萬億元，較年初增長8.8%；再保險公司總資產6,502億元，較年初增長31.2%；保險資產管理公司總資產964億元，較年初增長26.8%。

2021年第二季度末，納入統計範圍的保險公司平均綜合償付能力充足率為243.7%，平均核心償付能力充足率為231%；95家保險公司風險綜合評級被評為A類，76家保險公司被評為B類，5家保險公司被評為C類，2家保險公司被評為D類。