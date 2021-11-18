歐央行警告當心房地產和金融泡沫　稱部分資產估值過高

歐洲央行警告稱，在超低利率和大規模刺激措施的推動下，歐元區房地產及金融市場的部分資產目前估值過高，中期出現調整的風險已大幅上升。

《華爾街見聞》周三（17日）報道，在地區經濟持續復甦之際，歐洲央行警告稱，在超低利率和大規模刺激措施的推動下，歐元區房地產及金融市場的部分資產目前估值過高，中期出現調整的風險已大幅上升。

中期房價調整的風險已大幅上升

在周三發布的半年度金融穩定報告（FSR）中，歐洲央行表示，儘管住宅建築活動反彈，但勞動力短缺、全球供應鏈樽頸和投入價格上漲正在抑制建築業增加房屋供應的能力，這給房價帶來上行壓力。

受抵押貸款標準放寬影響，今年二季度歐盟和歐元區的房地產價格按年分別上漲7.3%和6.8%，上漲速度為2005年以來最快。

雖然經濟復甦也為房地產市場的近期基本面提供了支撐，但歐元區總體房價持續強勁增長仍令人擔憂。隨着房價估值不斷攀升，中期房價出現調整的風險已大幅上升。

歐央行警告，那些擁有可變利率抵押貸款或較短固定利率抵押貸款期限的家庭，將面臨利率意外上升的風險，這可能對他們償還債務的能力產生不利影響。

在商業地產方面，歐央行表示，儘管商業地產市場目前正在復甦，但遠程辦公、健康擔憂和對環保地產熱潮興起正在將市場需求引向優質商業房地產，低品質商業地產的復甦前景「尤其糟糕」。

金融市場目前估值過高

在金融市場方面，歐央行表示，隨着實際收益率下降和對收益率的持續追求，部分金融市場領域的「繁榮」越來越明顯。

在經濟復甦步伐放緩和通脹壓力增加的跡象下，實際收益率跌至歷史低點刺激了金融市場的冒險行為。

歐央行警告，金融資產價格的持續上漲引發對於市場估值過高的擔憂，增加了市場調整的可能性。

在誘發因素方面，歐央行表示，新興市場不利數據的溢出效應、非金融企業部門的償債風險以及市場對貨幣政策預期路徑預期的突然調整都可能引發市場回調。

主權債暫時無憂

在主權債方面，歐央行表示，自2019年以來，歐元區主權債務水平急劇上升，目前接近歐元區GDP總量的100%。

雖然地區主權債務規模雖然處於歷史高位，但相關債務目前依然受益於持續的復甦和持續有利的融資條件。

歐央行表示，儘管一些對疫情相對敏感的企業經濟狀況仍然脆弱。但近期歐元區企業破產的擔憂有所下降。

在融資成本低、收入增加和持續的公共支持措施的大背景下，企業償債能力也有所提高。而隨着經濟活動的擴大，企業盈利能力在2021年出現了廣泛的復甦。