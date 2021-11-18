嗶哩嗶哩百度績後急挫　專家指反映監管因素　部署追揸沽策略

嗶哩嗶哩（9626）和百度（9888）昨公布業績，市場對其表現明顯不滿意，兩者股價今日均裂口下跌，嗶哩嗶哩下跌10.8%，報630元，百度跌7.8%，報156.4元。專家分析指，整個業務看上去並無問題，但細看其分部業務是受監管因素所影響。

嗶哩嗶哩第三季淨營業額總額52.1億元（人民幣，下同），按年增61%，符合預期，經調整淨虧損略差過預期，按年擴大67.7%至約16.2億元。公司月均活躍用戶（MAU）及日均活躍用戶（DAU）分別達到2.67億及7,210萬，同樣按年增35%。公司主席兼首席執行官陳睿在分析員會議上表示，用戶黏性和參與度進一步提升，用戶日均使用時長達88分鐘，是有史以來最高紀錄，預計新增用戶表現等於或優於第三季。

不過，移動遊戲業務淨營業額13.9億元，按年增長9%，差於預期，又較去年同期36.7%的增速大幅下滑；增值服務淨營業額19.09億元，按年增長95%；廣告淨營業額11.72億元，按年增長110%。

嗶哩嗶哩主席兼首席執行官陳睿指引第四季度淨營業額預計將達到57億元至58億元，按年升50%，但是卻只按季升10%，這較第三季的收入按季升16%更是減慢。（資料圖片）

遊戲廣告累毛利率下降 阮子曦：反映監管因素

嗶哩嗶哩整體毛利率由第二季的22%降至19.6%，摩根士丹利指出，公司受兩大問題拖累，一是分部業務毛利率如遊戲和廣告較差，兩者均擁有高毛利，不過今季卻分別遜預期5%和4%，並被低毛利的直播收入而拖低，低於該行預期毛利率為20.2%。二是，廣告收入增幅明顯放緩，由第二季的按年增長201%，至第三季的增長110%，按季增長1.2億元，低於今年第二季和去年第三季。

同時，管理層指引第四季度淨營業額預計將達到57億元至58億元，按年升50%，但是卻只按季升10%，這較第三季的收入按季升16%更是減慢。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時認為，嗶哩嗶哩的整體表現無問題，可是，如遊戲和廣告的分部業績可體現監管因素的影響，其中有部分影片需要下架的情況會否影響公司結構性收入是一個擔憂。中國國家新聞出版署自7月22日便未有公布遊戲審批結果，至今接近四個月。

阮子曦又指，監管就直播帶貨的問題相對模糊，而公司前景又未見太大亮點。他表示，嗶哩嗶哩股價料將在600元至700元之間上落，可以在這區間交易，9月8日的720元高位將是阻力。

百度預計第四季收入將介乎310億至340億元，按年增幅為2%至12%。

百度增長一般 觀察能否守住152元支持

另外，百度第三季收入盈利勝市場預期，收入按年增13%至319.2億元，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤約50.9億元，按年減少27%。百度預計，假設百度核心收入按年增長5%至16%，第四季收入將介乎310億至340億元，按年增幅為2%至12%。

花旗認為第三季收入符預期，盈利亦勝預期，而第四季收入預測令市場緩解對增長放慢的擔憂，因剔除愛奇藝的收入後，核心收入可增長5至16%，即為243億元至268億元，高於該行預測。

阮子曦指，早前百度炒起是由於自動駕駛的概念，目前「有排都未到」，加上廣告增長一般，股價難有好表現，要先觀察可否守住152元支持才作打算。