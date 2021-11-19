紐約聯銀行長明言決策者不希望通脹長期大幅上升

上月美國通脹升幅為30年來最快，加上多項原材料價格居高不下，以及供應鍕樽勁問題仍未妥善解決，促使投資者憂慮美國高通脹紐情況仍會持續一段時間。約聯儲銀行行長威廉斯稱，雖然當前一些價格上漲和新冠疫情以及供需失衡有關，但也有住房等其他一些領域出現價格上漲。決策者不希望長期通脹預期大幅上升。

《華爾街見聞》報道，在和歐洲央行首席經濟學家Philip Lane進行的線上研討會中，聯儲局三號人物、威廉斯表示，美國的通脹正在變得越來越普遍，對未來價格上漲的通脹預期在攀升，這是決策者密切關注的趨勢。

他說：「我們無疑目睹了美國的基本通脹率在上升，這將是我們要仔細研究的。」雖然當前的一些價格上漲和新冠疫情以及供需失衡有關，但也有住房等其他一些領域出現價格上漲。短期和長期的通脹預期攀升是「正面的」發展變化，因為這些預期已經扭轉了它們之前的部分跌勢。但決策官員不希望長期通脹預期大幅上升。

稱現行政策措施可確保通脹處於2%水平

他認為，經歷疫情干擾後，美國經濟表現良好，這種獨特的環境引起一些供需間的變化。但確認為框架很適合這種情況，因為它再次確保通脹預期一段時間內很好地錨定在2%。

在本周內兩份地方聯儲銀行發報的製造業調查已經顯示，在需求持續走強並進一步令供應鏈承壓的情況下，通脹壓力繼續積聚。

費城聯儲調查中的訂單指數升至1973年以來的最高水平，11月工廠用料成本指標躍升至1979年以來的第二高位，而當地製造商收取價格指標則飆升至47年來最高水平。紐約聯儲調查的新訂單指數也上行，並依舊遠高於疫情前的水平。Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley表示，費城聯儲11月製造業調查結果顯示經濟持續過熱，通脹勢頭繼續增強。

最近華爾街和國際機構人士都在發出高通脹的警告。

威廉姆斯講話當天，本周四（11月18日）IMF發言人Gerry Rice表示，美國的通脹將在明年放緩，但通脹持續高企可能需要美國更早採取應對措施，這將給美國帶來系統性下行風險。如果供應中斷持續，或者物價上漲不再穩定，那麼通脹可能會變得更加棘手。各國央行應保持警惕。

也是在周四，瑞信董事長Antonio Horta-Osorio稱，很多央行淡化通脹高漲，說它是暫時的現象，這製造了未來可能更密集調整貨幣政策的風險。