100毛母企｜毛記葵涌成立兩合營進軍網購業務　冀收入來源多元化

100毛母企毛記葵涌（1716）宣布成立合資公司，進軍網購平台業務。公司旗下附屬公司MCBL與由廖仲文及劉謙彤擁有的HBL，於周五（19日）訂立兩份股東協議，成立兩間合營企業，以從事經營網購平台（www.mofargo.com），以銷售海外品牌的時裝及相關產品業務，以及在網上商店（www.badltd.com）從事銷售包含廣泛產品的創意盒裝禮品業務。

毛記指出，就經營網購平台，以銷售海外品牌的時裝及相關產品業務的Mofargo，MCBL與HBL將分別注入240萬元及160萬元現金，兩者分別持有該合營公司60%及40%。

至於另一間合資公司Bad Ltd. ，公司指出MCBL及HBL同樣分別注入240萬元及160萬元資金。若該從事銷售包含廣泛產品的創意盒裝禮品業務的合營公司有額外資金需求，MCBL及HBL將分別提供240萬元及160萬元的5年期貸款，年利率為1.5厘。MCBL及HBL將分別持有Bad Ltd.的60%及40%。

公司又指出，旗下另一間附屬公司Blackpaper已與HBL及HBL股東訂立HBL貸款協議。Blackpaper已同意向HBL提供160萬元﹑年利率為1.5厘的背對背貸款，惟有關資金僅可用於向Bad Ltd.提供股東貸款。

為多元化營運及收入來源

毛記指出，為多元化營運及收入來源，計劃進軍網上購物業務，當中公司可利用其透過數據分析以分析消費者喜好的專長、其對目標受眾的整體覆蓋範圍及數碼能力，更有效地於該等合營企業的網上商店上營銷產品，並透過各種營銷活動協助建立該等合營企業的網上商店的品牌知名度。

因此，毛記董事認為公司的專長與網上購物業務的營運相關且相輔相成。就該等合營企業的管理而言，MCBL 負責協助設計及營銷該等合營企業的網上商店，以及該等合營企業的品牌設計，而HBL負責為該等合營企業的網上商店提供支援、與網上商戶及客戶磋商及溝通、採購該等合營企業網上商店銷售的產品，以及管理該等合營企業的物流及倉庫的運作。HBL股東透過經營HBL關聯公司於經營及管理網上購物業務方面累積豐富經驗，並將參與該等合營企業的日常管理及營運。