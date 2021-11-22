內地查網紅涉嫌逃稅　兩人被罰共逾1億　王思聰前女友涉案

內地繼調查明星藝人逃稅後，下一目標對象輪到網絡主播。國家稅務總局杭州市稅務局通報，浙江省杭州市稅務部門通過稅收大數據分析，發現萬達集團董事長王健林兒子王思聰的前女友、網紅雪梨（本名朱宸慧），以及林珊珊兩名網絡主播，涉嫌偷逃稅款，對其依法開展了全面深入稅務稽查。

經調查，朱宸慧、林珊珊在2019年至2020年期間，通過在上海、廣西、江西等地設立個人獨資企業虛構業務，把從有關企業取得的個人工資薪金，以及勞務報酬，轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅，違反相關稅收法律法規，擾亂稅收徵管秩序。

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王思聰前女友賺取過億 逃稅逾三千萬

其中，朱宸慧將所得8,445.61萬元人民幣（折合約1億456萬港元），轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅3,036.95萬元人民幣（約3,754萬港元）。林珊珊則將所得的4,199.5萬元人民幣（約5,193萬港元），轉換為個人獨資企業的經營所得，偷逃個人所得稅1,311.94萬元（約1,621萬港元）。

杭州市稅務局稽查局依據《中華人民共和國稅收徵收管理法》《中華人民共和國個人所得稅法》《中華人民共和國行政處罰法》等相關法律法規，對朱宸慧追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計6,555.31萬元人民幣（約7,988.96港幣），對林珊珊追繳稅款、加收滯納金並擬處1倍罰款共計2767.25萬元人民幣（約3,372.17港幣）。

稅務部門還發現李志強涉嫌策劃、實施和幫助朱宸慧、林珊珊偷逃稅，並干擾稅務機關調查。目前，稅務部門已依法對李志強進行立案檢查，將依法另行處理。