歐央行拒加息　德國央行「爆表」預警　通脹或逼近6%

歐央行行長拉加德堅稱「不加息」，然而德國已處於水深火熱的高通脹中。

《華爾街見聞》報道，德國央行11月22日發布的最新月度報告顯示，德國11月份通脹水平可能僅略低於6%，其中1.5%是由於德國降低增值稅稅率和旅遊相關服務相關費用極低。

德國10月份CPI為4.5%，創28年來的最高水平，10月份的高通脹一直被視為11月份更高通脹的前奏。雖然德國11月還沒發布，但市場預期可能會爆表，從德國央行行長到德國《圖片報》無不在批判歐央行極端寬鬆的貨幣政策導致了高通脹局面。

通脹率將長時間維持在3%高位

德國央行預計，通脹率將在11月達到近6%的高水平，隨後將在未來幾個月回落，主要是由於旅遊相關的政策將於12月份失效，德國降低增值稅稅率規定將到明年1月為止。

但德國通脹率未來將在較長一段時間內保持在3%以上，遠高於歐元區2%的通脹目標。德國央行還強調，天然氣等能源價格飆升，高成本可能會在年後轉嫁給消費者。

最新通脹預期高於德國央行之前強調的預期最高值5%，與前幾天的德國政黨聯盟會議中提及的工資水平不謀而合。

德國政黨聯盟會議提出，到2022年底將最低工資提高到12歐元。但是德國央行認為，提高最低工資水平，會對較高收入的群裏產生不容忽視的影響，同時也會增加整體的壓力。

歐央行一直將當前的通脹歸類於「暫時性通脹」，雖然相關影響並未顯現出來，但工資上漲是很難忽視的。

在全球主要央行中，歐洲央行從長遠來看仍然是最鴿派的，在加息方面其遠遠落後於美聯儲、英國央行和新西蘭央行。歐央行行長拉加德也一直堅稱明年不太可能滿足加息的條件。

相比之下，聯儲局副主席克拉裏達曾表示，如果經濟如預期般進展，將在明年年底前滿足美國加息的必要條件。英國央行行長貝利也稱，如果經濟發展符合預期，將「不會抑制」潛在的加息。

此外，並非歐元區國家都同意不加息，歐洲央行政策制定者之間存在巨大分歧。德國通脹爆表，德國央行行長魏德曼對通脹問題發出了警告，呼籲改變政策方向。