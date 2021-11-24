全球最具吸引力城市名單出爐　香港首次跌出十大　新加坡排第5

東京首屈一指的研究機構日本的森紀念財團（Mori Memorial Foundation）最新公布「2021全球城市實力指數」，香港「首次」跌出全球最具吸引力城市前10名，而前5位城市的排名不變，倫敦維持全球第1，緊隨是紐約、東京、巴黎和新加坡。而兩岸城市方面，上海排名第10位，北京排名17位，台北排名38位。

嚴封關致航班暫停 旅客人數大幅下降88%

香港作為國際金融中心之一，從去年的第9名下滑至第13名，主要受疫情導致航班暫停。傳統上國際旅客比例高於國內旅客比例的香港、新加坡及倫敦均在疫情下因「旅行限制」而備受影響，雖然指數中所有城市的國內外旅客人數都出現大幅下降，但香港的旅客人數下降88%，是所有調查城市中降幅最大。

報告亦指，由於香港社會動盪，在經濟自由方面的得分也相應下降，旅遊景點及購物和餐飲選擇評比也下調。香港在經濟範疇排名第5位，落後於北京，但超越上海及台北。香港在研究與開發排名第10位，領先於北京、上海及台北。

香港作為國際金融中心之一，從去年的第9名下滑至第13名，主要受疫情導致航班暫停。（路透社）

新加坡空氣素質改善因而得分

從被調查的13個亞洲城市中，有9個城市的得分也下降，新加坡是另一個受疫情重創的亞洲城市，外國遊客和航空旅客的得分減半，當地在國際學生和創業公司的數量上得分較低，但空氣素質有所改善，因而整體得分有所提升。

然而，東京的得分則上升，縮窄了與紐約的差距，主因是日本首都在工作方式的靈活性方面有所改善，東京的聯合辦公設施數量急劇增加。

此次調查是由日本森紀念基金會城市戰略研究所編制，全球力量城市指數使用包括經濟、適宜居住和環境在內的70項指標，對全球48個城市進行排名。