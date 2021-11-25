美團業績前瞻｜料上季經調整蝕約52億人民幣　一文睇清大行關注點

內地大型互聯網季績紛紛出爐，繼阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）後，美團（3690）將於本周五（26日）公布截止今年9月底止第三季業績，外界普遍預計美團將延續上季錄得經調整虧損，而且會進一步擴大，並重點關注新業務增長、騎手社會保險的成本增加，以及社區團購新業務進展等。

經調整虧損52.4億人幣

根據彭博綜合多家券商數據顯示，第三季美團整體收入按年增加37.2%，至485億元（人民幣，下同）；非國際財務報告準則（Non-IFRS）調整淨虧損52.4億元，較前兩個季度的22億元及39億元有所擴大，去年同期則錄得盈利。

美團（3690）業績前瞻，各大銀行/劵商對美團收入及淨虧損預測。（10製圖）

彭博料美團上季營運虧損或歷來之最

隨著受疫情及監管等負面因素影響，彭博預測今年7月至9月，美團或遭受上市以來最大的季度運營虧損。美團優選、美團閃購和美團買菜等新業務的虧損或將持續，騎手工資和福利待遇提高可能增加了外賣送餐業務的成本，對該業務利潤率增長的限制可能延續至2022年。

今年7月，內地監管部門聯同中華全國總工會聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任 切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，要求外賣平台與第三方合作單位建立勞動關係的外賣員參加社會保險。

彭博補充指，內地各區疫情導致居民出行限制或會令今年實體店、酒店和旅遊業務的收入增長受限。

美團在中國外賣用餐市場的佔有率已經超過70%，形成實質性壟斷。（視覺中國）

中信：餐飲外賣業務利潤率放緩

市場普遍憂慮因疫情增加美團上季的補貼，餐飲外賣業務的利潤率或承壓。中信證券研報表示，預計美團第三季外賣日均訂單量及收入按年增26%及28%；其平台階段性的競爭策略仍透過「薄利多銷」的形式鞏固市場份額，且在目前嚴監管下不急於追求外賣業務的擴充。中信預計，第三季外賣整體毛利率按年下降0.5個百分點至14.4%；調整後經營利潤約8.2億元（去年同期為7.6億元）。

中信證券稱，預計美團第三季實體店、酒旅業務收入按年增32%，經營利潤率維持約40%。其中，實體店綜合類業務婚慶、愛車等業務保持高增長，酒店旅遊業務則受局部地區疫情反覆下，預計仍可實現正增長。

2021年7月8日，世界人工智能大會在上海開幕。圖為美團自主研發的無人配送車。（資料圖片）

花旗：網約車推廣投入勢增

花旗在展望美團時表示，根據美團發布的數據，國慶黃金周假期本地消費強勁，揭示餐飲外賣、實體店等需求復甦，惟部分地區因疫情及封鎖措施所抵消。

花旗估計，美團第三季收入按年增長36%，經調整淨虧損約54億元。該行續指，美團在7月初重新推出網約車服務，提供具吸引力的折扣優惠招徠，將會增加在網約車業務的推廣投入。