互太紡織上半年少賺7.4%　中期息21仙　成本上升侵蝕利潤率

互太紡織（1382）公布，截至今年9月底止的上半年，股東應佔溢利為3.48億元，較去年減少約7.4%。撇除期間在香港出售使用權資產以及物業、廠房及設備所產生的一次性其他收益5,750萬元，則相當於溢利增加約9.3%。每股盈利25仙，派中期息21仙。

期內，集團收入錄得31.63億元，按年增加29%；銷售成本則按年增加33.5%，至約27億元，受累於銷售增加及原材料與燃料成本上漲。

集團表示，公司銷售情況有所改善，其收入亦已恢復至新型疫情前的同期相若水平。消費者意欲上升，疊加公司致力推廣，運動服裝及女性內衣的面料的升幅尤其突出。此外，集團經營的工廠區域沒有受大規模封鎖而影響，從而能保持不間斷的運營和穩定的產能，更從其他競爭對手裡獲得的採購訂單暫時增加。

銷售成本增加 與通脹有關

互太紡織補充，惟由於生產成本較之前大幅增加，利潤率受到侵蝕。過去幾個月棉紗和合成紗和燃料的價格飆升，加上工資、染料和防疫等成本的通脹，將每磅織物的生產成本推至歷史高位。集團表示，將進一步實施節能措施，以紓解燃料成本上漲的影響。

集團展望下半年將進一步增加再生紗線面料和生物基面料等產品種類以滿足客戶不同需求，並審慎擴大客戶基礎。此外，集團第二個越南工廠正在建設中，預計完工時間為2023年底。