北水偷步連續八日流入　港交所逆市彈　專家料恒指醞釀技術反彈

踏入12月港股市況與近期本港天氣一樣寒風刺骨，港匯創兩年新低，恒指跌穿二萬四大關，創下逾一年新低23175點。受累美聯儲突轉鷹派，揚言會提早完成Taper、加上變種病毒侵襲，觸發環球股市劇烈波動。不過，恒指破底吸引北水偷步買貨，連續八日北水淨流入港股，專家認為，港股市帳率跌至1倍，下周有望現技術反彈。



北水連續八日買港股 美團錄9億元資金淨流入

港股自11月24日開始，連續八日錄得北水淨流入。流入金額最高的日子正是周五（12月3日），單日錄得逾33億元淨流入。獲最多資金流入的股份，以新經濟股為主，美團（3690）錄得近9億元資金淨流入，資金流金額佔該港股總成交額比例為12%，小米（1810）亦錄得近4億元資金淨流入。

比較少見的是中資電力股亦榜上有名，本周剛宣布折讓逾12%配股的中國電力（2380），亦獲北水趁低接貨，周五錄逾5億元資金淨流入，佔該港股總成交額比例達29%。

值得一提的是，周五A股三大指數集體收高，上證指數午後繼續走升，再度站上3600點，盤中漲幅一度近1%，收市上證指數漲0.9%，報3607.43點，深成指升0.9%，創業板指升0.3%。滬深兩市成交額連續第31個交易日突破萬億，今日達1.13萬億元人民幣。

美團周五錄得近9億元資金淨流入，資金流金額佔該港股總成交額比例為12%。（資料圖片）

招銀國際策略師蘇沛豐認為，環球股市受到變種病毒拖累表現，恒指亦隨外圍跌市，在本周創下今年新低，不過現時港股市帳率已經跌穿1倍，過往股市多次大跌時，都在此關鍵估值水平獲得支持，認為下周醞釀技術反彈機會高，第一步阻力位看24500點。

港交所拗腰升逾4% 滴滴落實回港上市 專家看470元

股份方面，港交所周五逆市表現強勁，早段跌至428元後，拗腰向上，全日升4.4%，主要動力在於美國加強對中概股監管，市場憧憬加快中概股回港上市所推動。

滴滴出行正式宣布，啟動在紐交所退市的工作，轉到香港上市（美聯社）

美國證券交易委員會（SEC）通過修正案，確定實施《外國公司責任法》的規則，規定在美國證券交易所上市的中國企業，必須披露是否由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據。意味在美國上市的中概股，遭「除牌」的腳步愈來愈近。據美國證交會的新規則，若「美國上市公司會計監督委員會」連續3年，未能對在美國上市的外國公司進行審計，證交會可以將這些公司於紐約證券交易所和納斯達克交易所除牌，並禁止交易。同時，在美國上市的外國企業，必須披露擁有權，證交會將評估企業是否由政府擁有或控制。

中國最大的手機打車平台「滴滴出行」周五正式宣布：「即日起啟動在紐交所退市的工作，並啟動在香港上市的準備工作。」。現時滴滴在美股的市值已經跌至376億美元（折合2,930餘億港元）。

蘇沛豐認為，港交所低位反彈，固然是受到中概股回港上市的憧憬所推動，不過消息在市場發酵多時，投資者亦不會意外，因此認為港交所要持續逆市走強機會較低，建議投資者第一步看470元左右獲利。