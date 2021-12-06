內媒﹕金融機構對房地產信貸環境回暖　房貸按年增2000億元人民幣

在金融管理部門持續引導下，11月房地產貸款投放增長明顯，房地產信貸環境持續回暖。

據《上海證券報》12月6日報道，據記者昨日從金融管理部門和多家銀行了解，11月房地產貸款投放在10月大幅回升的基礎上，繼續保持按月、按年雙升態勢，初步預計按年多增約2,000億元（人民幣‧下同）。

另據統計，11月房地產企業境內債券發行金額為471億元，按月增長84%。記者了解到，隨着相關事件短期衝擊的逐步明朗化，行業預期將進一步改善，金融機構對房地產企業的融資行為已恢復至正常狀態。

當前，金融機構對房地產企業融資行為已連續兩個月出現明顯改善。此前10月，房地產貸款投放較9月明顯放量，按月多增超過1,500億元。其中，房地產開發貸款按月多增500多億元，個人住房貸款按月多增超千億元。

「結合10月及11月數據來看，房地產貸款逐步回升，能夠更好地滿足剛需等合理需求。」民生銀行首席研究員温彬表示，這不僅有助於房地產市場平穩健康發展，同時對銀行防範自身信貸風險也非常有必要。

人行﹕個別房企問題不影響市場正常融資

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，房地產個人貸款連續兩個月回暖，反映金融管理部門及時對部分金融機構房貸政策執行糾偏，起到了明顯效果。房地產銷售回暖，房企資金加速回籠，現金流壓力逐步緩解，房地產信心有望逐步回暖，預計後續房地產投資將止跌企穩。

針對個別房企風險暴露引起的房地產市場波動，金融管理部門近期頻頻發聲，強調「保持房地產信貸平穩有序投放」，糾正金融機構對房企融資管理規則的誤解，同時，對金融調控進行微調，以滿足房地產市場合理的資金需求。

人民銀行有關負責人近日表示，短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。近期，境內房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，一些中資房企開始回購境外債券，部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

堅持房住不炒措施

人民銀行11月19日發布《2021年第三季度中國貨幣政策執行報告》指出，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者的合法權益。

周茂華表示，從房地產調控政策來看，「房住不炒」的調控主基調沒有改變。國內房地產調控穩字當頭，因城施策，精準調控，保護剛需與房企合理融資需求；同時，加快建立房地產長效機制，滿足多層次住房需求，促進房地產市場中長期健康發展。