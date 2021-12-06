中國首家綜合物流央企已成立　擁有120條鐵路專用線

經中國國務院批准，中國首家以綜合物流為主業的新央企，中國物流集團有限公司在今天（12月6日）正式成立。

據《央視新聞》客户端報道，目前新組建的中國物流集團經營網點遍佈國內30個省（市、區）及海外五大洲，擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉庫42座；整合社會公路貨運車輛近300萬輛；國際班列縱橫亞歐大陸，在國際物流市場具有較強競爭優勢。

中國物流集團在「十四五」（2021年至2025年）乃至今後較長時期，將定位於「綜合物流服務方案提供者、全球供應鏈組織者」，以「促進現代流通、保障國計民生」為己任，着力發展供應鏈物流、民生物流等綜合物流服務各種業態，致力打造具有全球競爭力的世界一流綜合性現代物流企業集團。

新組建的中國物流集團由原中國鐵路物資集團有限公司，與中國誠通控股集團有限公司物流板塊的中國物資儲運集團有限公司、華貿國際物流股份有限公司、中國物流股份有限公司、中國包裝有限責任公司4家企業為基礎整合而成。同步引入中國東方航空集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、招商局集團有限公司作為戰略投資者，形成緊密戰略協同。

中國物流集團股權結構為：國務院國資委和中國誠通控股集團有限公司分別持有38.9%；三家戰略投資者持股比例分別為10%、7.3%、4.9%，將是國務院國資委直接監管的又一家股權多元化中央企業。