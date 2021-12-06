商湯科技（0020）明起招股　傳國際配售已足額｜新股IPO

內地AI企業商湯科技（0020）將於明日（7日）起至周五（10日）進行公開招股，招股價介乎3.85至3.99元，每手1,000股，計及手續費等，每手入場費最多4,030.2元。商湯最終發售價及配售結果預期將於16日（周四）公佈，並於本月17日掛牌。

商湯集團是次全球發售合共15億股B類股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中90%為國際配售股份，其餘10%為香港公開發售股份。按照發售價的中位數3.92元計算，本公司是次全球發售的所得款項淨額約達56.55億元。市場消息指國際配售部分已錄足額認購。

集團收入由2018年的18.53億元（人民幣，下同）增至2019年的30.27億元，並增至2020年的34.46億元，復合年平均增長率36.4%。今年上半年錄得收入16.52億元，按年增長91.8%，但經調整淨虧損為5.8億元。

毛利率方面，商湯由2018年的56.5%增至2019年的56.8%，並進一步增至2020年的70.6%，並由2020年上半年的72.1%增至2021年上半年的73%。

基投佔比可達6成

公司已與9名基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購或促使其指定實體認購以總額約4.5億美元可購買之數目的發售股份，假設以發售價下限定價，約佔發售股份的60%。

基石投資者分別是中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。