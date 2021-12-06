花樣年或需2至3年化解危機　境內外貸款及債務合共520億元人民幣

花樣年（1777）於官方微博刊登一篇主席潘軍訪談，指出未計及非金融機構融資的境內外貸款及債務為520億元（人民幣‧下同）。文章引述潘軍指出，引發花樣年「暴雷」起因是規模逾40億美元或260億元的境外債，境內債規模約60多億元，境內銀行金融構貸款規模為200億元。

他又指出公司須要一個較長時間來化解今次危機，或需2至3年，甚至更長時間。

潘軍指出非金融機構是最早爆發，包括中小擔保集團等等，最近又會出現如平安不動產等，均為非金融機構做的價值融資。在這兩個雙方一直在溝通，現在爆發了以後還在積極地溝通解決辦法，像中小擔保集團第一單查封的，現在已達成了和解方案以化解危機。

至於規模超過40億美元的境外債，則已第一時間委仕諮詢機構，財務顧問華利安及法務顧問盛德，已識別95%債權人，跟海外債權人小組顧問正積極溝通，亦對公司存量及運營項目進行經營分析及預測，與公司顧問討論並推出境外債務重組框架第一版方案。

兩隻境內債已獲展期

至於境內信用債規則約60億元，潘軍指出吸取了境外債教訓「沒有躺平」，每一天都在積極地與債權人及監管機構進行交流，最終還是取得展期﹑投資者諒解，又指出縱使條件較預期差，可是公司用取盡各種方法如支付部份已到期債息，獲得債權人諒解。截至今年12月3日，兩隻境內債獲展期，並無出現境內公開市場違約事件，其他債權展期方案亦在有序進行溝通。

他又指出境內200多億元的銀行類金融機構貸款，主要是開發類貸款，目前是比較正常，還無產生大規模償付，獲得大的債權人諒解。